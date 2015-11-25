​Кредит пойдет на воду

Кредит ЕБРР и гранты от Правительства РК и акимата направлены на улучшение качества пить­евой воды и уменьшение потерь, отмечается в сообщении банка. Средства в размере 1,05 млрд тенге банк предоставит КГП «Тараз Су», что позволит компании модернизировать системы водоснабжения, сделать их более энергоэффективными. Кабмин РК предоставляет инвестиционный грант в размере 945 млн тенге, а акимат города – грант на 105 млн тенге.

Проект осуществляется в рамках рамочной договоренности о партнерстве между ЕБРР и Правительством Казахстана. Согласно договору, стороны объединяют свои усилия в модернизации ЖКХ по всей стране. Областной и городской акиматы также намерены подписать договор о поддержке проекта с целью корпоративного реформирования компании «Тараз Су».

На сегодня ЕБРР инвестировал более 7 млрд долларов в различные отрасли экономики Казахстана. В завершающемся году банк планирует около 1 млрд долларов направить на поддержку казахстанских проектов с акцентом на диверсификацию.