Фото с сайта vlast.kz
В 2015 году замедлилась кредитная активность банков второго уровня (БВУ). Об этом сообщили представилеи Национального банка РК в ходе совещания с участием представителей ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" и крупных банков второго уровня по вопросам кредитования экономики, передает Kazpravda.kz
Состоялся обмен мнениями о существующих тенденциях на кредитном рынке страны, причинах сложившейся ситуации и возможных мерах по разрешению возникших проблем. Банками второго уровня отмечалась необходимость формирования системы инструментов Национального банка по предоставлению тенговой ликвидности, продолжения реализации государственных программ поддержки экономики.
Национальным банком Республики Казахстан подтверждена приверженность контрцикличному регулированию, при котором в периоды замедления экономической и кредитной активности обеспечивается смягчение регуляторных требований.
На совещании также была отмечена необходимость повышения активности банков второго уровня в рефинансировании ипотечных заемщиков в рамках соответствующей программы, реализуемой Национальным банком Республики Казахстан.