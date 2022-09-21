Кредитная дилемма

Правительство и регуляторы финансового рынка по поручению Президента изыскивают пути наращивания кредитования экономики.

Выступая с Посланием народу, Глава государства в очередной раз указал на нехватку кредитных ресурсов для экономики на фоне накопления в банках большого объема ликвидности. По его данным, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в финструктурах накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает.

«Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются», – подчеркнул Президент.

Поручение Нацбанку проявить «гибкость и изобретательность» прозвучало на фоне проведения регулятором жесткой денежно-кредитной политики в ответ на беспрецедентный рост инфляции, достигшей 16,1% по итогам августа.

Серия повышений базовой ставки, в результате которых ее размер достиг 14,5%, была призвана замедлить рост цен через мотивирование экономических агентов к сбережению, а не потреблению. Правда, эта политика Нацбанка неоднократно подвергалась критике как не способствующая росту кредитования. В ответ на это регулятор пояснял, что его цель – обеспечение стабильнос­ти цен и борьба с инфляцией, а продавливаемое оппонентами снижение ставки все равно не заставит банкиров выдавать кредиты по цене ниже инфляции.

Между тем по итогам планового заседания 5 сентября Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых. И оно стало неожиданным для час­ти участников финансового рынка, которые ожидали продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции.

Регулятор же пояснил: несмотря на ряд внутренних и внешних проинфляционных факторов, высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, по оценке Нацбанка, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки.

«Текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики», – разъяснил Нацбанк.

Некоторые представители экспертного сообщества усмотрели в решении регулятора признак того, что это и есть проявление «большей гибкости», о которой говорил Президент.

Справедливости ради отметим, что сохранение ставки прогнозировало большинство (64%) из опрошенных аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). По их мнению, осторожный оптимизм внушают такие антиинфляционные факторы, как снижение цен на энергоносители и начавшееся падение мировых цен на продовольствие.

О стабилизации цен на рынке продовольствия свидетельствует снижение индекса ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) с пиковых 160 до 138 пунктов.

На традиционной встрече НБ РК с экспертным сообществом, по информации некоторых ее участников, представители регулятора отметили, что изобретательность, о которой говорил Президент, – это стратегический вопрос долгосрочного характера. А пока же Нацбанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики, думая, как при этом развивать кредитование, хотя это в значительной мере взаимоисключающие меры.

Тем временем статистика кредитного рынка подтверж­дает определенное замедление кредитования бизнеса. Так, по данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), кредиты юридическим лицам за июль текущего года снизились на 1,2%, до 8 трлн тенге. При этом с начала текущего года рост данного показателя составил 2,9%.

На снижение активности в сегменте корпоративного кредитования повлияло приостановление кредитной дея­тельности российских дочерних банков, традиционно активных в данном сегменте, а также ужесточение денежно-кредитных условий в результате роста инфляции. При этом займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 8,9% –до 4 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) – на 3,6%, до 5,7 трлн тенге.

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов, комментируя в августе ситуацию на кредитном рынке, отмечал, что для качественного роста экономики важны инвес­тиции в основной капитал. По его словам, в Казахстане исторически главным источником инвестиций в основной капитал являются не кредитные, а собственные средства предприятий.

Так, доля собственных средств в инвестициях в основной капитал в 2021 году составила 71%, бюджетных средств – 15%, а доля кредитов БВУ и заемных средств – 2,6%.

«Наша задача – создать условия для появления долгосроч­ного фондирования в нацио­нальной валюте. Достичь этого мы сможем через устойчиво адекватный для нашей экономики уровень инфляции и обеспечение покупательной способности тенге. Прежде всего на эти цели и направлена наша политика. В свою очередь устойчивый уровень инфляции и заякоренность инфляционных ожиданий повысят уверенность экономических агентов в будущем, позволят им строить инвестиционные планы на более длительный срок и, соответственно, увеличат заинтересованность в инвестировании в основной капитал», – подчеркнул глава Нацбанка.

Он также признал, что в стране есть огромная потребность в инвестициях в инфраструктуру, однако эту проблему нельзя решить одним лишь выделением государственных денег.

«Нужно устранить причины нежелания частного капитала инвестировать в инфраструктуру. Это является ключевой проблемой. И ее нельзя решить одними только деньгами. Более того, пытаясь решить ее дополнительным выделением денег, мы продолжаем создавать макроэкономическую проб­лему – перегрев экономики», – констатировал Галымжан Пирматов.

В свою очередь руководитель АРРФР Мадина Абылкасымова провела рабочее совещание с представителями Национального банка, Министерства национальной экономики, Минфина, международного финансового центра «Астана» (МФЦА), АО «НУХ «Байтерек», АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Ассоциации финансистов Казахстана для обсуждения предложений по расширению кредитования реального сектора экономики.

Были обсуждены регуляторные меры по стимулированию кредитования бизнеса, предложения по расширению источников долгосрочного фондирования банков, а также предложения к программам поддержки кредитования реального сектора.

Так, для стимулирования кредитования бизнеса предложено до 2024 года продление пониженных значений риск-взвешивания кредитов МСБ и синдицированных займов. Кроме того, планируется снижение требований к залоговой политике банков за счет оптимизации критериев обесценения кредитов и повышения значений ликвидности по залогам в виде коммерческой и жилой недвижимости, товаров в обороте, поступлений денег по off-take контрактам и договорам государственно-частного партнерства.

Дополнительно для расширения долгосрочных кредитных ресурсов банков до 1 июля 2024 года будет продлено действие пониженных значений нормативов покрытия ликвидности и нетто-стабильного фондирования.

В свою очередь представители АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек» и АФК представили предложения по совместному финансированию и синдицированному кредитованию крупных проектов.

Законодательные основы для развития синдицированного, то есть совместного кредитования были созданы в 2021 году. В настоящее время банки второго уровня совместно с АО «Банк развития Казахстана» приступили к рассмотрению возможности реализации таких проектов.