Просто и быстро

Сейчас же стоит только зайти в Интернет – в почте, новостных лентах, на сайтах мозолят глаза предложения о быстрых и доступных займах: «Онлайн-займы без залога, поручителей», «Онлайн-займы безработным», «Срочный заем без отказа»… И этот вид услуг набирает огромную популярность среди населения. Так в чем же его привлекательность? Подчеркнем: речь идет не о банках, которые тоже предлагают онлайн-кредиты, а о частных компаниях и сервисах.

Для начала следует определиться с понятиями. Итак, онлайн-заем – это кредит, который, как следует из названия, оформляется в Интернете, и для этого не надо даже выходить из дома. Достаточно иметь компьютер или смартфон с выходом в Сеть. Во всем мире такие быстрые займы, или, как их еще называют, «деньги до зарплаты», очень популярны.

Процедура оформления проста и не занимает много времени. В заявке на сайте компании человек заполняет краткую анкету – как правило, нужно указать только имя-фамилию, паспортные данные и контактный телефон, а также желаемую для выдачи сумму. Заявка рассматривается буквально в течение нескольких минут. При этом компания не требует от вас ни дополнительных сведений, ни подтверждения дохода, ни справки с места работы и из пенсионного фонда. Поручители тоже не требуются.

При таких условиях онлайн-займы становятся доступными широкому кругу населения. Это могут быть безработные, мамы в декретном отпуске, студенты, пенсионеры.

Еще один немаловажный момент, который делает онлайн-заем особенно заманчивым, – компанию не интересует ваша кредитная история. Просто находка для незадачливых заемщиков, которым обычные банковские кредиты заказаны из-за прошлых просрочек.

Дорого и опасно

Но, разумеется, не все так радужно, как кажется поначалу. Спасительная соломинка может стать тяжелым камнем, который быстро потянет вас ко дну. Незначительная сумма обрастает процентами, штрафами и в итоге становится непосильной.

Реклама обещает быстрые займы под небольшой процент. Однако далеко не все обращают внимание на то, что это не годовая процентная ставка, а ежедневная. Конечно, заемщика больше интересует срок кредитования и то, сколько ему могут выдать. Обычно компании предлагают краткосрочные кредиты – от 7 дней до 3 месяцев. Размер – от 5 тыс. до 200 тыс. тенге.

Условия весьма заманчивые, но нужно понимать: чем проще получить кредит, тем дороже он обойдется.

Да, когда речь идет о небольших деньгах на несколько дней, меньше месяца, сумма переплаты, да и в целом вся сумма долга, к возврату может быть вполне разумной. Но если срок выплаты закончился, а вы не погасили долг, то к нему добавляются неустойка, потом штрафы, и за несколько месяцев безобидные 30 тыс. превращаются почти в 100, а то и больше тысяч тенге. Для человека со скромным доходом, не говоря уже о безработных, сумма неподъемная. Что делает в такой ситуации должник? Правильно, оформляет новый заем. А это уже фактически кредитная кабала.

Такие случаи были повсеместными на территории Казахстана до середины прошлого года. Заемщикам приходилось выплачивать огромные суммы, а кредиторы не ленились подавать на них в суд. На помощь горе-должникам пришли компании, обещающие снизить размер выплат и даже избавить от непомерных процентов.

Директор по развитию социального юридического сервиса Antidolg.kz Бота Жуманова отмечает, что главный вопрос обращаю­щихся к ним людей – задолженность по онлайн-займам, размер которой значительно превышает сумму основного долга.

– Если онлайн-заем был оформ­лен до середины 2018 года, то процентные ставки по нему исчислялись от 700 до 2 500% годовых. Проблема заключается в том, что у людей, которые не совсем хорошо понимали механизм начисления процентов и размер пени, по нескольку таких кредитов. И, соответственно, кредиторы включают весь механизм по возврату долгов: от неэтичных звонков коллекторов и взыскания с заработных плат до судебных исков, – говорит руководитель сервиса.

– Так онлайн-займы – это благо или долговая ловушка?

– Микрокредиты были придуманы профессором Мухамад Юнусом из Бангладеш как благой инструмент, одна из мер для борьбы с бедностью. Он успешно реализовал эту идею. Проблема началась и вся идея микрофинансирования извратилась тогда, когда на рынок зашли loan sharks («кредитные акулы») – организации с высокими кредитными ставками, которые фактически вгоняют клиентов в долговую яму. При этом некоторые структуры умудряются взвинтить эффективную ставку до миллионов процентов годовых. Есть уже случаи обращения к нам таких пострадавших.

Как показало исследование Antidolg.kz, задолжники выходят на просрочку после успешного погашения первых нескольких займов. «Подсадка» на «кредитную иглу» происходит в момент, когда для закрытия просрочки одного микрозайма человек начинает брать очередной заем в другой кредитной организации.

По словам Боты Жумановой, жертвами микрозаймов в Казахстане становятся декретницы и разведенные женщины, которые берут заем на неотложные нужды, покупку лекарств или памперсов. За полгода работы социального сервиса Antidolg.kz за помощью к юристам обратились более 3 тыс. казахстанцев, из которых 70% – женщины.

А среди мужчин, попавших в ловушку быстрых займов с огромными процентами, чаще встречаются холостые работающие казахстанцы, имеющие средний ежемесячный доход в размере 200 тыс. тенге.

Женщины быстрее признают долговую проблему и пытаются ее решить, обратившись за юридической помощью, в то время как мужчины выплачивают кабальные проценты по займам либо игнорируют проблему до выхода исполнительной надписи, которая влечет такие последствия, как удержание зарплаты, арест счетов, запрет на выезд и так далее, отмечает директор юридического сервиса.

Основная часть обращений поступает от жителей крупных городов: Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Актобе, Караганды. Провинциалы жалуются реже, поскольку после получения онлайн-займов, попадания в кабалу и угроз со стороны коллекторов боятся совершать какие-либо новые действия.

– К нам поступило уже более 3 тысяч обращений, сейчас порядка 500 исков находятся в процессе работы, поскольку судебный процесс сам по себе занимает до 3 месяцев. На текущий момент по около двумстам поданным искам у нас положительные решения в пользу должников. В судебном порядке мы оспариваем начис­ление процентов, добиваемся снижения задолженности вплоть до суммы займа. Здесь 2 пути: либо переговоры, в рамках которых компания, выдавшая онлайн-кредит, идет на досудебное урегулирование спора, либо суд, – пояснила директор социального сервиса.

Суд да дело

Впрочем, кредитование, как и любая другая финансовая операция, несет риски для обеих сторон. Надо понимать, что компании, выдающие деньги без каких-либо гарантий со стороны заемщика, тоже могут стать объектом недобросовестного исполнения договорных обязательств, как бы странно это ни звучало. В практике судьи суда № 2 города Петропавловска Ирины Есиркеповой такие случаи были.

– Онлайн-кредитование не подпадает под банковскую деятельность. Если банки ограничены в своей ставке вознаграждения и не могут взять больше, чем разрешено по закону, то по онлайн-займам таких ограничений не было. Человек, взявший 20 тысяч тенге, впоследствии мог выплатить и 50 тысяч тенге. В моей практике был случай: человеку выдали 30 тысяч тенге на 10 дней, потом пошла просрочка, и с учетом вознаграждения в 63 420 тенге общая сумма к возвращению составила 93 420 тенге. Здесь был заем под 1,9% в день, – говорит судья. – По данному иску было вынесено решение с частичным удовлетворением. Взыскана с заемщика сумма займа, то есть 30 тысяч тенге. При этом во время разбирательства по делу заемщик вообще заявил, что никаких денег от ТОО не получал. Суду пришлось истребовать дополнительные доказательства от кредитора. На их основании доводы ответчика о неполучении кредита суд признал несос­тоятельными.

Вообще ранее, до июля 2018 года, онлайн-кредиты мог­ли выдавать только банковские и микрофинансовые организации, которые, помимо всего прочего, состояли в реестре Нацбанка. И ряд БВУ ввели в активную прак­тику онлайн-займы. Разумеется, здесь клиент, прежде чем получить одобрение по кредиту, проходит полную проверку в соответствии с правилами фин­учреждения.

ТОО же, которые не являются ни банками, ни микрофинансовыми организациями и не состоят в реестре Нацбанка, но при этом выдают онлайн-займы, не могли назначать и получать ставку вознаграждения, а также устанавливать пеню, поскольку это не было предусмотрено законом.

– Именно поэтому в данном случае суд лишь частично удовлетворил требования истца, – поясняет Ирина Есиркепова. – И практика по стране тоже складывалась таким образом, что взыскивался основной долг по договору, в остальной части суд отказывал.

Ситуация поменялась в прошлом году после внесения изменений в Гражданский кодекс, дополненный статьей 725-1. Были установлены особенности договора займа, заключаемого с заемщиком – физическим лицом, предметом которого являются деньги или вещи. Установлен также перечень обязательных условий. Договор займа, к примеру, в обязательном порядке должен содержать годовую эффективную ставку вознаграждения, рассчитанную в соответствии с правилами.

– Предусмотрена компетенция Нацбанка по утверждению правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения. Указанной нормой введено требование о содержании данного конкретного параметра в договоре займа, и он не может превышать 100% от суммы выданного займа, в том числе в случае изменения срока возврата займа, – уточнила судья.

По ее словам, большая часть ответчиков не оспаривают требования истца и соглашаются выплатить всю сумму по иску. Такие дела рассматриваются в порядке упрощенного судопроизводства, без вызова сторон. Для сбора необходимых доказательств и возражений им дается 15 рабочих дней, после чего суд на основании предоставленных доказательств и документов выносит решение.

За 5 месяцев с начала года в суд № 2 Петропавловска поступил 51 иск по взысканию по договорам онлайн-займа. С удовлетворением вынесено 45 решений (практичес­ки по всем идет взыс­кание всей суммы – займа с вознаграждением). Без рассмотрения оставлено два. Одно производство прекращено и одно возвращено. Стороны, кстати, могут и примириться, заключив мировое либо медиативное соглашение.

Как подчеркнула Ирина Есиркепова, нельзя всех кредиторов однозначно называть недобросовестными, немало среди них и тех, кто работает честно, в полном соответствии с законами и установленными правилами. Хотя нужно помнить и о том, что под микрофинансовые организации часто маскируются мошенники, которые создают сайты, копирую­щие страницы известных МФК и МКК, выбирают похожие названия, схожие логотипы.

Это может ввести заемщика в заблуждение. Поэтому необходимо в первую очередь убедиться, что компания внесена в государственный реестр МФО, либо проверить ее регистрацию в качестве юрлица.

– Заемщик должен сам правильно рассчитать свои возможности и проверить компанию, у которой он планирует взять кредит. Сейчас ведь много открытых источников, работают сайты госорганов. На сайте Комитета госдоходов по БИН можно узнать, зарегистрировано ли данное ТОО. Это поможет избежать сомнительных компаний, которые действуют недобросовестно, – отметила судья.

Кроме того, заемщик должен сам позаботиться о защите своих персональных данных. В случае утери удостоверения личности нашедший его может оформить онлайн-кредит на ваше имя. Такие случаи уже были.

– Если вас вызвали в суд по кредиту, о котором вы даже не подоз­ревали, надо не отсиживаться и не игнорировать сигнал, а сразу же разбираться в ситуации. Следует явиться в суд, ознакомиться с материалами и документами, – рекомендует Ирина Есиркепова. – Тем, кто действительно имеет кредит и просрочку по нему, тоже не надо бояться. Нужно помнить, что стороны имеют право зак­лючить мировое соглашение, урегулировать спор в порядке медиации. Только кредитор вправе уменьшить требуемую сумму, не исключено, что он войдет в трудное положение заемщика и снизит выплаты по вознаграждению или пене, предоставит срок для погашения долга.

Будут регулировать

Бум, вызванный «быстрыми кредитами» и жалобами на высокие проценты, вызвал необходимость урегулировать эту сферу. В прошлом году Национальным банком были инициированы изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав пот­ребителей финансовых услуг. При этом, как отметила начальник отдел контроля финансовых организаций и защиты прав пот­ребителей финансовых услуг Северо-Казахстанского филиала Нацбанка Алма Дауренбекова, финрегулятор не является органом, который контролирует онлайн-кредитование.

– В соответствии с гражданским законодательством право предоставлять займы могут банки второго уровня на основании лицензии Нацбанка, микрофинансовые организации (МФО) – после прохождения учетной регистрации в Национальном банке, а также кредиторы, не относящиеся ни к банкам, ни к МФО и которым не требуется лицензия или иное разрешение для осуществления деятельности, – пояснила Алма Манайдаровна. – Со списком банков, имеющих лицензию, и МФО, прошедших учетную регистрацию, можно ознакомиться на сайте Нацбанка в разделе «Реестр разрешений и уведомлений».

Кредиторы, которые не относятся к банкам и МФО, осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями Гражданского кодекса РК, и большинство из них предоставляет займы в онлайн-режиме. Стоимость кредитных продуктов таких организаций превышала все допустимые нормы и достигала 700–1 000% годовых. Аномально высокие темпы роста объемов кредитования населения имели только негативные последствия. Но так как такие договоры заключаются в рамках Гражданского кодекса, то с жалобами на действия или бездействие онлайн-компаний заемщики могут обращаться только в суд.

– В целях защиты заемщиков онлайн-компаний кодексом установлены требования (часть 2 пункта 1 статьи 718, статья 725-1 Гражданского кодекса), предусмат­ривающие основные ограничения по займам, предоставляемым физическим лицам. При несоответствии условий договора займа установленным требованиям заемщик вправе через суд признать такой договор ничтожным. Однако обращаем внимание граждан на тот факт, что эти требования не распространяются на договоры займа, заключенные до введения в действие данных ограничений, то есть до 16 июля 2018 года, – уточнила Алма Дауренбекова.

По ее словам, работа по регулированию сферы онлайн-кредитования продолжается. В целях исключения злоупотреблений со стороны таких компаний Национальным банком вносятся соответствующие изменения в законодательство. И все же забота о финансовом положении и бе­зопасности в данном вопросе – это прежде всего зона ответственности самого человека.

Представитель Нацбанка отметила, что часто онлайн-компании называют себя МФО, чем вводят граждан в заблуждение. Кроме того, отдельные фирмы, пользуясь недостаточной финансовой грамотностью граждан, а также невнимательностью заемщиков, предусматривают в договоре условия, позволяющие необос­нованно обогащаться за счет заемщика. Например, в договоре займа предусматривается условие о необходимости предоставления данных о поручителе или нескольких поручителях.

Так что если компания вынуж­дает вас оплачивать дополнительные сборы, комиссии, грозит штрафными санкциями, то, скорее всего, вас просто намерены обод­рать как липку. Лучше бежать от таких кредиторов без оглядки.

Брать или не брать?

Ответить на этот вопрос человек должен, взвесив все «за» и «против». Безусловно, онлайн-кредит – штука заманчивая, а в непредвиденной ситуации, при неожиданных расходах и прочих форс-мажорах может здорово выручить. «Быстрые деньги» доступны практически всем, и с развитием информационных технологий и электронных средств их зона действия, очевидно, будет только расширяться.

По данным за прошлый год, на этом рынке было заключено 944 тыс. электронных кредитных контракта. Займами до зарплаты воспользовались почти 250 тыс. казахстанцев. В среднем каждый из них заключил 3,8 контракта.

Это действительно удобный и востребованный продукт, особенно если учесть, что очень час­то людям нужны действительно небольшие суммы, чтобы решить свои ежедневные насущные проб­лемы. В этом смысле «быстрый кредит» – спасение для многих.

Но нужно помнить, что такие компании, равно как и банки, и МФО, выдавая кредиты, занимаются не благотворительностью, а зарабатывают. Со всеми вытекаю­щими последствиями. Поэтому рассчитывать, что кто-то просто так подарит вам деньги, не стоит. Структуры, дающие микрозаймы в Интернете, работают без залога, соответственно, чтобы нивелировать возможные риски, связанные с невозвратом, устанавливают более высокие ставки. В этом смысле все логично: хочешь получить кредит быстро, просто и без лишних заморочек – будь добр оплатить удобства по завышенному тарифу.

Ну и не стоит забывать прос­тую истину о деньгах в долг: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.