​Кредитная Сеть

«Фарт – ничто, схема – все», – рассуж­дал 32-летний ранее судимый житель Костаная, обманувший в столице свыше 100 не очень осмотрительных граждан, пожелавших быстро и без проблем улучшить свою кредитную историю. То есть оформить через Интернет на выгодных условиях потребительскую ссуду.

Чтобы кредитный лохотрон работал без осечек, мошенник, никогда не имевший никакого отношения к финансовым организациям, придумал схему, очень похожую на настоящую. Для начала разместил на одном из сайтов заведомо ложные объявления о предоставлении кредитов. Затем в дистанционном режиме «заключил» с ничего не подозревающими пользователями фиктивные договоры от имени посторонних лиц. При этом под предлогом страховой услуги просил перечислить некую сумму на банковскую карту, зарегистрированную на уже умершего человека. После получения денег удалял объявления и отключал телефоны.

И все же, несмотря на все эти ухищрения, столичные полицейские вычислили «кидалу» и задержали. За полтора месяца мошеннического «ралли» он успел «нагреть» своих неведомых, но доверчивых контрагентов на кругленькую сумму, превышающую 2 млн тенге.

В настоящее время «гастролер» из Костаная помещен в ИВС городского департамента полиции. Проверяется его причастность к другим аналогичным махинациям, однако вернуть пострадавшим их деньги вряд ли представляется возможным. По­этому, уведомляя об очередном факте серийного жульничества в Интернете, стражи порядка призывают граждан быть осторожней и, не полагаясь на пресловутый «фарт», обращаться для оформления кредитов в проверенные банковские организации.