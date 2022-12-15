Кредитные каникулы объявили для солдат срочной службы РК

Отсрочки платежей по кредитам предполагается «заморозить» по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями.

Фото пресс-службы МО РК

Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум. Документ скрепили подписями генерал-полковник Руслан Жаксылыков и председатель агентства Мадина Абылкасымова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Инициатива оборонного ведомства дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы. Отсрочки платежей по кредитам предполагается «заморозить» по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями.

Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности. В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика.

По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.

В целом меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы, отметили в министерстве.