Кредитные условия прежние

Клиентом банка «ЦентрКредит» я являюсь не первый год, выбрав именно его за стабильность и умение ставить интересы клиента превыше всего. И после того, как Национальный банк принял решение отказаться от поддержания курса национальной валюты, имела еще одну возможность убедиться в правильности сделанного выбора. Дело в том, что в банке я брала долгосрочный кредит на пополнение оборотных средств. У меня магазин детской одежды, и чтобы делать закуп товара, одномоментно требуются крупные суммы денег. Этот займ для меня не первый и, думаю, не последний. По нему я ежемесячно плачу проценты, рассчитывая свои доходы и расходы. Конечно, переживала, что банк может изменить условия возврата займа. Но, к счастью, ничего подобного не произошло. Ежемесячная сумма осталась прежней, никто не только не пересматривал процент, но и условия оплаты. На этом фоне слухи о крахе, в том числе и банка «ЦентрКредит», выглядят по меньшей мере несерьезно. Остается только поражаться безответственности того, кто поднял подобную информационную волну, не давая себе отчета о том, сколько людей, поверив, потеряли сон и покой.

Ирина ПЕРМЯКОВА,

предприниматель, Шымкент