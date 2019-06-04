​Кредитные условия сохраняют нейтралитет

Как сообщил на брифинге председатель Нацбанка Ерболат Досаев, с учетом изменения внешних и внутренних факторов «баланс рисков смещается в сторону более высокой траектории развития ставок».

– Мы внимательно отслеживаем ситуацию во внешнем секторе и во внутренней экономике, оцениваем влияние на Казахстан сценарных вариантов возможной динамики ключевых факторов. И в случае негативного изменения условий у нас в распоряжении имеется весь необходимый инструментарий для достижения стоящих перед Национальным банком целей, – сообщил Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка отметил, что решение о сохранении базовой ставки обусловлено рядом факторов внутреннего и внешнего характера.

– По нашим оценкам, основные тренды будут формировать траек­торию инфляции к концу 2019-го и 2020 года в соответствии с установленным целевым коридором 4–6%, – проинформировал Ерболат Досаев.

Он также добавил, что до конца текущего года ожидается сохранение более высокого спроса на нефть по сравнению с предложением, что обеспечит поддержку мировым ценам.

– Цена на нефть марки Brent в текущем году складывается в пределах от 54,9 до практичес­ки 75 долларов США за баррель, составив в среднем за пять месяцев 66,8 доллара. Росту цен на нефть на 20% с начала 2019-го способствовали сильный спрос на фоне реализации соглашения ОПЕК+, а также снижение ее добычи в таких странах, как Венесуэла, Ливия, Иран из-за внутриполитических событий, – прокомментировал председатель Национального банка.

Тем не менее, продолжил он, нефтяные котировки остаются подверженными значительной волатильности в связи с ужес­точением торговых условий в мировой экономике. Так, за пос­леднюю неделю цена на нефть резко снизилась на 9 долларов с 70 долларов за баррель 27 мая до 61 доллара на 3 июня, или на 13%. Такая динамика была связана с выходом негативной статистики из США и последними заявления­ми о введении с 10 июня 2019 года пятипроцентных пошлин на все товары, поступающие в Штаты из Мексики.

– В рамках прогнозирования и при принятии решений по денежно-кредитной политике в качестве базового сценария нами используется уровень в 60 долларов за баррель. Республиканский бюджет остается сбалансированным, поскольку был рассчитан исходя из среднегодовой цены в 55 долларов за баррель нефти, – сказал Ерболат Досаев.

Также глава Нацбанка отметил, что понижены предпосылки по агрегированной внешней инфляции, которая отражает динамику потребительских цен крупных торговых партнеров Казахстана – России, Китая, ЕС. По его словам, согласно оценке ФАО (Food and Agriculture Organization, продовольственная сельскохозяйственная организация ООН), мировая продовольственная инфляция на прогнозном горизонте до конца 2020 года будет повышаться. Основной причиной данного роста будет опережающий рост мирового потребления зерновых культур по сравнению с объемами их производства.

В ходе брифинга председатель Нацбанка Казахстана отметил, что внешние монетарные условия остались без изменений, однако предпосылки по ним улучшились по сравнению с предыдущим прогнозным раундом.

– Исходя из заявлений руководителей Федеральной резерв­ной системы США, вероятность дальнейшего повышения ставок снизилась. Если в феврале ожидалось повышение ставки ФРС в два раза в 2019 году и один раз в 2020-м, то вследствие прогнозируемого замедления экономики США предполагается сохранение ставки до конца 2020-го. Цент­ральный банк России предполагает определенное смягчение денежно-кредитных условий во втором полугодии 2019-го, что объясняется более позитивной динамикой российской инфляции по сравнению с ожиданиями, – сообщил он.

Глава Нацбанка также отметил, что главным риском со стороны внешних условий остается напряженность в торговых отношениях между США и другими странами, в первую очередь с Китаем. Установление более высоких пошлин на импортируемые товары из КНР в мае и ответное повышение пошлин с китайской стороны с 1 июня стали следствием того, что новое торговое соглашение остается неподписанным, а прогресс по достижению договоренностей в урегулировании торговых споров так и не достигнут.

– Все эти события окажут негативное влияние на мировую торговлю, а также товарные и фондовые рынки. В краткосрочном периоде ожидается некоторое замедление роста агрегированного внешнего ВВП стран – торговых партнеров – России, Китая, ЕС, отражающего спрос на казахстанский экспорт. Консенсус-прогнозы и наши собственные оценки демонстрируют снижение темпов экономического роста в России с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019-м и в странах ЕС – с 2,0% до 1,6%, – сказал Ерболат Досаев.

По итогам 2019–2020 годов, по оценке Нацбанка, возможно незначительное замедление темпов роста реального ВВП по сравнению с 2018-м вследствие планового временного снижения в текущем году добычи на основных отечественных место­рождениях нефти и, соответст­венно, уменьшения объемов экспорта нефти и газа. При этом поддержку росту окажет начало реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство газопровода «Сары-Арка», БАКАД, а также расширения ТШО.

Ерболат Досаев добавил, что по прогнозам Нацбанка, потребительский спрос будет одним из главных факторов, влияющих на инфляцию в среднесрочном периоде.

– Росту потребительского спроса способствуют увеличение размера социальных выплат и заработных плат в соответствии с поручениями Елбасы, данными на XVIII съез­де партии «Nur Otan», и перенос срока повышения заработных плат бюджетникам с 1 июня 2019 года по поручению Президента Респуб­лики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в дополнение к мерам по увеличению минимальной заработной платы и снижению индивидуального подоходного налога для низкооплачиваемых работников. По нашей оценке, дополнительное влияние на инфляцию от реализации социальных инициатив не превысит 0,3%, – прокомментировал он.

Инфляционные ожидания, по словам Ерболата Досаева, в марте-апреле текущего года остаются ниже фактической инфляции. Согласно данным опросов населения, оценка ожидаемой на горизонте 12 месяцев инфляции сохраняется на уровне 4,5%.

– Переходя к денежно-кредитным условиям, отмечу, что мы их оцениваем как нейтральные. Базовая ставка в реальном выражении, то есть разница между базовой ставкой и ожидаемой через 12 месяцев инфляцией, находится на уровне 3%. Она соответствует целевым ориентирам, определенным совместным с Правительством Соглашением о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, что обеспечивает сохранение инфляции в целевом коридоре 4–6% в 2019–2020 годах, а также поддерживает темпы экономического роста и доступность кредитования, – сказал Ерболат Досаев.

Фактическая инфляция в мае 2019 года составила 5,3% в годовом выражении и остается в середине целевого коридора 4–6%. Текущий уровень инфляции формируется под воздействием роста цен на продовольственные товары, который в мае текущего года составил 7,9%. Цены на непродовольственные товары и платные услуги выросли на 6,1% и 1,3% в годовом выражении соответственно.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 июля 2019 года.