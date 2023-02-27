Кредиты без процентов обещают мошенники казахстанцам

Злоумышленники даже гарантируют безопасность при получении услуг в их компании.

Фото: Kazpravda.kz

Fingramota.kz предупреждает казахстанцев об активизации кредитных мошенников в Telegram, передает Kazpravda.kz.

"Они активно ведут свои каналы и ежедневно публикуют рекламные посты: "Наша компания готова оказать помощь всем, кто нуждается в деньгах", "Гарантируем выдачу кредита, даже если вы официально не трудоустроены", "Всем, кто оформляет у нас кредит, дарим закрытие одного ежемесячного платежа".

Fingramota.kz напоминает, что выдавать кредиты в Казахстане могут только кредитные организации, имеющие лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Портал привел пример схемы обмана, которую применяет одна из псевдокомпаний в Telegram-канале. Она размещает рекламу о "беспроцентных" кредитах от частных инвесторов, указывая, что сумма займа может составить до 10 млн тенге сроком на 10 лет. При этом кредит, согласно их информации, могут получить все, кто старше 18 лет, даже без официального места работы.

Мошенники даже гарантируют безопасность при получении услуг в их компании.

Когда пользователь присоединяется к каналу, то мошенники автоматически вносят данные его профиля в свою базу и продолжают с потенциальной жертвой переписку уже через Telegram либо посредством Whats App, в котором включен режим исчезающих сообщений. Также используются подменные номера и поддельные свидетельства о государственной регистрации.

Убедив человека взять "выгодный по всем параметрам" кредит, злоумышленники направляют ему ссылку на сайт, в котором необходимо заполнить заявку, а также рекомендуют просмотреть отзывы якобы "благодарных клиентов" и "реальных людей" на их Telegram-канале. Для пущей убедительности мошенники размещают на своей странице в Telegram видеообзор процесса оформления займа, демонстрируя при этом удостоверение личности заемщика.

Затем мошенники сообщают жертве, что заявка одобрена и необходимо оплатить комиссию за оформление кредита, размер которой составляет от 30 000 тенге. Для завершения процедуры оформления кредита заемщику необходимо дополнительно пройти регистрацию и оплатить еще за несколько услуг: автоматический перевод денег, активацию счета, аренду банковской ячейки.

Причем мошенники просят осуществить перевод на карту третьего лица для того, чтобы отсутствовала возможность их идентифицировать. После того, как жертва внесет все платежи, злоумышленники попросят время для "перечисления денег". Но в дальнейшем взаимодействие с обманутым заемщиком и вовсе прекращается.

"Если вы стали участником подобных мошеннических схем и пострадали от действий злоумышленников, то необходимо незамедлительно обратиться в отделение полиции по месту жительства и в банк для блокировки своих счетов и карточек", - отмечает издание.