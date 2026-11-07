Кредиты, биржа и цифровые активы: как планируют развивать финансирование бизнеса

Фото: АРРФР

В Казахстане планируют расширить возможности финансирования бизнеса через банковское кредитование и инструменты фондового рынка. Эти вопросы обсудили на встрече руководства Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Национального банка, банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Особое внимание уделили созданию условий, при которых банки смогут активнее предоставлять инвестиционные кредиты предприятиям. В том числе речь шла о финансировании проектов в рамках программы «Халықтық құрылыс» и Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

«Стороны обсудили реализацию поручений Главы государства в Послании народу Казахстана, связанных с кредитованием экономики и расширением возможностей рынка капитала. Особое внимание также было уделено включению в проект Закона „О рынке капитала“ механизмов стимулирования частных предприятий к активному использованию биржевых инструментов, мобилизации дополнительных источников финансирования и усиления инвестиционной дисциплины», — говорится в сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Отдельно участники встречи обсудили развитие рынка цифровых активов и токенизации. Рассматривались подходы к регулированию этого направления, а также вопросы деятельности Казахстанского рейтингового агентства.

По итогам переговоров регуляторы и представители банковского сектора договорились продолжить совместную работу по расширению доступа бизнеса к финансированию, развитию альтернативных способов привлечения капитала и созданию условий для устойчивого развития рынка цифровых активов.