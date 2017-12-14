​Кредиты для ВИЭ

Решение о банковском кредитовании принято в ходе состояв­шегося в Париже во вторник саммита «Одна планета» (One Planet Summit) по вопросам изменения климата. Нашу страну на этой встрече, в которой приняли участие 59 глав государств и 39 руководителей министерского уровня, представлял министр энергетики Канат Бозумбаев.

Напомним, Казахстан в числе 175 стран подписал и ратифицировал Парижское соглашение по климату, направленное на удержание роста средней температуры на планете ниже 2 °C по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. Как сторона международных климатических договоров наша республика приняла на себя обязательство по сокращению до 2030-го выбросов парниковых газов на 15% от уровня 1990 года.

Достичь поставленной цели предполагается за счет стимулирования ресурсо- и энерго­сберегающих технологий, вовлечения в баланс возобновляемых источников энергии, системы квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов. Ключевая роль в достижении этих целей, по мнению экспертов, принадлежит развивающемуся сотрудничеству Минэнерго РК с «Зеленым климатическим фондом» (ЗКФ).

В целях привлечения инвестиций фонда в реальный сектор экономики Казахстана с осени прошлого года совместно с Прог­раммой развития ООН и Европейским банком реконст­рукции и развития проведена масштабная работа по подготовке Национального плана работы с ЗКФ на общую сумму финансирования в объеме до 800 млн долларов.

В следующем году в Казах­стане намечено провести первые пилотные аукционы по закупу электроэнергии, произведенной сектором ВИЭ. Также с 1 января 2018 года вводится в действие усовершенствованная система квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов.