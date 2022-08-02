"Кредиты и социальные обязательства" – причины самоубийств в армии объяснили в Минобороны

Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о самоубийствах в армии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Статистика главного военного медицинского управления плачевная: за 5 месяцев в Казахстане зарегистрировано 4 318 завершенных случаев суицида, из них 4 - в вооруженных силах. Попыток суицида — 4 019, из них 7 - в вооруженных силах. То есть, это 0,1 %.

«У нас 18-летние приходят на службу, у них уже кредиты на 9 млн тенге, потребительские и так далее. Помимо этого много социальных проблем, которые выступают триггером. Сложно сказать, так как каждый случаи индивидуален. Нельзя обобщенно сказать, что причиной суицида было то или иное. Динамика растет, но справка говорит об обратном — нет аномального роста суицидов», - сказал спикер.

Он отметил, что министр обороны поставил задачу по минимизации смертей в Вооруженных силах.

«Создана специальная рабочая группа, которая детально рассматривает причины возникновения суицидов, проводит работу по минимизации таких случаев. Это комплексная работа, поэтому в рабочую группу входят не только военные, но и представители гражданского общества, чтобы выработать меры по предотвращению таких фактов», - продолжил спикер.

Предлагается, по его словам, призвать на помощь и технологии. На сегодня оборонное ведомство подключило к работе казахстанские IT-компании, которые помогут справиться с задачей путем оснащения воинских частей видеокамерами, чтобы на центральный пункт выводились передвижения военнослужащих, а также предлагается использовать браслеты, которые будут отслеживать местонахождение и пульс солдата.

«Если датчик отключается, то командиры могут выйти на это место и провести проверку», - пояснил Дархан Ахмедиев.

Также разработаны психологические тесты, которые позволяют определить склонность к суициду, добавил замминистра обороны.