Кредиты на 8 млн тенге оформил мошенник на жителей Туркестанской области
Кредиты на восемь миллионов тенге оформил мошенник на жителей Туркестанской области. Мужчину осудили на 3,5 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Тулькубасский РОП с заявлением обратились местные жители, которые стали жертвами мошенничества. Со слов потерпевших, они взяли кредиты в банке, с которыми расплатились несколько лет назад, однако повторно остались должниками.
Полицейские осуществили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали жителя Шымкент, бывшего работника банка. Стражи порядка полностью раскрыли преступление и в течение двух месяцев собрали доказательства для установления виновности подозреваемого лица.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина в прошлые годы работал менеджером в одном из филиалов банка, где и совершил мошенничество в отношении клиентов, обратившихся за кредитами. Вместо одного документа аферист составлял две копии, в одной из которых указывал сумму кредита, запрошенного клиентами, а в другой – добавлял необходимую для себя сумму.
Полученные таким образом деньги злоумышленник тратил на личные нужды. Об этом потерпевшие узнали после того, как оплатили свои кредиты, но из банка к ним пришли извещения о неоплаченных долгах.
Следствие установило причастность подозреваемого к 11 аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около восьми миллионов тенге.
Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".
"Получив необходимые документы из офиса банка в Алматы, назначили экспертизы, по заключению которых установлено, что подпись на документах принадлежит подозреваемому, который полностью признался в содеянном", – отметил следователь Тулькубасского РОП Азамат Сапаров.
Собранные материалы досудебного расследования были направлены в суд. Постановлением суда 30-летнего подсудимого за совершение мошенничества приговорили к 3,5 годам лишения свободы.