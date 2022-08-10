Происшествия
Кредиты на пенсионеров оформляла мошенница в Алматы

В Алматы разоблачили женщину, оформлявшую на пенсионеров кредиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В одном эпизоде 26-летняя гражданка К., воспользовавшись доверием бабушки, используя ее данные, оформила товарный онлайн-кредит на сумму 900 тысяч тенге.

"Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном она сразу же призналась, сославшись на нужду в деньгах", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК.

Примечательно, что подозреваемая в прошлом уже имела судимость за совершение аналогичного преступления, отметили в полиции.

Расследование по делу продолжается, добавили в пресс-службе.

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