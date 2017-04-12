Свежий выпуск
​Кредиты под легкие проценты
Гуляим Тулешева

Как сообщила на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО «НУХ «КазАгро» Айгуль Мухамадиева, в марте текущего года холдингом был получен ежегодный бюджетный заем в размере 60 млрд тенге для финансирования весенне-полевых и уборочных работ. Механизм кредитования в текущем году синхронизирован с Государственной программой развития АПК на 2017–2021 годы.

До 1 апреля текущего года в первоочередном порядке принимались заявки на финансирование по 11 приоритетным культурам: подсолнечнику, рапсу, льну, сое, ячменю, сахарной свекле, рису, кукурузе на зерно, хлопчатнику, овсу, картофелю. С 1 апреля прием заявок и финансирование осуществляются по всем видам культур.

По поступившим заявкам виден повышенный интерес сельхозтоваропроизводителей к посеву рапса, льна, ячменя, риса. В то же время низкая активность аграриев отмечается по таким приоритетным культурам, как сахарная свекла, хлопчатник и кукуруза.

Продолжается программа финансирования сельскохозяйственных коопе­ративов через банки второго уровня. Если в 2015 году были профинансированы всего два сельхозкооператива, то в 2016-м – уже 10. В текущем году заявки на финансирование поступили от 12 кооперативов.

По данным председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Гульназ Атамкуловой, в текущем году средства из бюджета поступили напрямую в корпорацию и финансирование будет проводиться по трем направлениям: через фондирование БВУ, с конечной ставкой для заемщиков 5% годовых; через фондирование кредитных товариществ, региональных инвестиционных центров, микрофинансовых организаций, с конечной ставкой для аграриев 6% годовых; прямым кредитованием корпорацией сельхозтоваропроизводителей под гарантию БВУ – под 2% годовых, что с учетом стои­мости гарантии банка составит для сельчан порядка 6% годовых.

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