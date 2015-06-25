Кредо – объективность Свежий выпуск 515 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Теперь подать заявку на участие в конкурсе за премию Президента РК могут не только гиганты производства, но и индивидуальные предприниматели, чему был посвящен семинар в региональной Палате предпринимателей. В каж­дой номинации будут вручаться три премии по категориям малого, среднего и крупного бизнеса. Могут учреждаться и дополнительные звания лауреатов премии, но не более двух в каждой номинации.

Нэля Твердовская, представитель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» – организатора национального конкурса – и заместитель директора департамента социально-трудовых отношений НПП, заверила, что отбор претендентов будет честным и прозрачным. Все участники равны, и фаворитов у организаторов не будет...

– Выберут самых достойных. Объективность – наше кредо! – заявила Н. Твердовская.

С 2006 года с победами в «Алтын сапа» ассоциируется немало карагандинских предприятий. ТОО «Балхашцветмет» и «TREI Караганда», «Казцентрэлектропровод», «AstEtalonCrown», «Ютария Ltd» заняли в разные годы первые места. Иные из крупных игроков на рынке бизнеса вновь подали документы на участие.

А вот малые предприниматели рискнули выйти на уровень нацио­нального конкурса качеств впервые. Приведу навскидку примеры из большого списка претендентов. Смелости заявить о себе индивидуальному предпринимателю Бахыт Алписбаевой придала необычная продукция ее производственного кооператива «Талисман». Демонстрационное оборудование и всякого рода упаковка для ювелирных украшений пока не имеет конкурентов в регионе.

Рассчитывает произвести эффект качеством и предприниматель Ермек Карим, переехавший в Казахстана из Китая почти десять лет назад. На исторической родине он возродил семейное ремесло – изготовление деревянных национальных музыкальных инструментов, посуды и сувениров. Благодаря кредиту по программе «Моногорода» Ермек расширил производство, и заказы стекаются к нему даже из-за рубежа.

Третий год как на рынке производства моек из искусственного камня утвердился индивидуальный предприниматель Евгений Гвоздев, которого поддерживают оценками его клиенты. А владелец комплекса по переработке и производству растительных масел, действующего в поселке Шахан, Виктор Лобов оперирует в аргументах цифрами. Его предприятие произвело за прошлый год продукции на 7,8 млн тенге. Впервые конкурировать в предстоящем конкурсе на соискание премии Президента РК «Алтын сапа» предстоит и Карагандинскому заводу металлоизделий. И в XXI веке это известное предприятие работает стабильно и продолжает выпускать детские велосипеды.



