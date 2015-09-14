«Кремниевая долина» заинтересована в ЭКСПО-2017

477
Ануар КАЛМЫКОВ
Комиссар ЭКСПО-2017 провел встречи с заместителем мэра Сан-Франциско, руководителями компании GoogleEarth, StanfordGlobalThermostat, ObscuraDigital, PlanetLabs, также с научными кругами Стэнфордского университета.
В ходе встречи с заместителем мэра Сан-Франциско Марком Чандлером были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества и возможности партнерства американско-казахстанских компаний. М. Чандлер отметил, что «участие США в ЭКСПО-2017 станет логическим продолжением политики правительства США по борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого развития «зеленой» энергетики. Учитывая, что Сан-Франциско является признанным лидером в области технологий энерго­сбережения и первым городом в мире, получившим сертификацию «зеленого» города, он также отметил возможность участия Сан-Франциско в казахстанском ЭКСПО с отдельным павильоном, как это было на выставке в Шанхае.
На встречах в «Кремниевой долине», о которых проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел РК, Р. Жошыбаев рассказал о возможностях участия американских компаний в ЭКСПО-2017.
Руководитель GoogleEarth Кейт Брэнт, рассказывая о проектах компании по климатическим изменениям в мире, отметил большой интерес к тематике выставки «Энергия будущего» и готовность к рассмотрению возможности выступить одним из партнеров ЭКСПО-2017. По словам К. Брэнта, Google в последние годы активно участвует в мировых выставках и поддерживает экологические проекты, к примеру, недавно компания выступила партнером инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех».
Основатель компании StanfordGlobalThermostat, всемирно известный эксперт в области изменения климата и один из разработчиков Киотского протокола Грациелла Чилчилниски сообщила, что ее компания полностью поддерживает концепцию выставки и готова представить свои новые изобретения по снижению выбросов углекислого газа. Достигнута договоренность об установлении в специальной зоне ЭКСПО-2017 оборудования Carbon Negative Technology, которое улавливает углекислый газ из воздуха с дальнейшей возможностью его использования в биотопливе.
О готовности представить свои достижения на ЭКСПО-2017 и внести вклад в ее проведение заявили также лидер в сфере спутниковых изображений PlanetLabs и передовая компания по проведению мировых шоу-проектов Obscura Digital.
Комиссар ЭКСПО-2017 также посетил Стэнфордский университет, выпускники которого являются основателями многих стартап-проектов «Кремниевой долины». В ходе встречи руководитель Школы механической инженерии профессор Фридрих Принц подчеркнул важность выставки, которая может стать площадкой для мировой презентации последних достижений научно-исследовательских институтов. По итогам встречи Ф. Принц предложил ряд проектов по тематике «Энергия будущего» для реализации в сотрудничестве с АОО «Назарбаев Университет».

