​Кремний идет на экспорт

Как проинформировал на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель правления ТОО «Тау-Кен Темир» Мурат Жукенов, в соответствии с решением Совета по горно-металлургической деятельности при Президенте РК от 5 декабря 2013 года АО «НГК «Тау-Кен Самрук» назначено оператором по реализации инвестиционно-стратегического проекта «Подготовительные работы и запуск завода по производству металлургического кремния в Карагандинской области». В целях реализации данного проекта, ТОО «Тау-Кен Темир», являющееся 100% дочерней организацией АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в 2014 году провело оценку технического состояния производственного комплекса, набор и обучение производственного персонала, а также все необходимые восстановительные работы. В результате проведенных мероприятий в 2014 году был осуществлен повторный запуск рудовосстановительной печи № 1 и позднее – через год после полной замены огнеупорной футеровки – заработала вторая печь.

Глава компании сообщил, что в период с 2014 по 2016 год произошел спад как производства, так и ценовых предложений. Практически это наблюдалось по всем видам металлургической отрасли. Например, в сентябре 2014 года цена на технический кремний на мировом рынке марок, выпускаемых предприятием, составляла около 3 тыс. долларов за тонну, на сегодня она на уровне не более 1 450 долларов за тонну. За неполные два года цена упала в два раза.

– Мы были вынуждены принимать меры по оптимизации производственных процессов, снижению стоимости всех используемых шихтовых материалов, а также по вхождению в специальную экономическую зону «Сарыарка» города Караганды, – уточнил М. Жукенов.

По его словам, данные меры позволили снизить в тенговом эквиваленте себестоимость примерно на 10%, в долларовом – почти в два раза.

– В настоящее время производственные показатели компании являются стабильными с явной тенденцией к росту, – добавил он.

«Тау-Кен Темир» является единственным действующим производителем технического кремния на территории Казахстана, проектно-производственная мощность предприятия составляет 23 тыс. тонн металлургического кремния в год. В настоящее время продукция экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, основные покупатели – США, страны Европы.