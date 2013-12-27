Крепче металла и железобетона

– Шамсат Жаксылыкович, любое самое диковинное дело начинается с «однажды»…

– Так и есть. Но сначала должно родиться понимание острой необходимости этого дела. Строительными материа­лами из полимеров давно уже пользуется весь мир, и стремительно развивающемуся Казахстану отставать никак нельзя. Ведь хребет всей экономики – строительная индуст­рия. И оттого насколько будет снижена себестоимость возведения новых и ремонта действующих объектов, зависит не только сила противостояния многочисленным кризисам, постоянно испытывающих нас на прочность, но и способность государства ни на минуту не сбавлять темпов прогресса. А уменьшить затраты на строительство можно, например, заменив дорогостоящие дерево, металл, железобетон на более дешевые и не менее прочные и долговечные материалы, изготовленные из полимеров. Так мы встретились с кандидатом экономических наук Марком Григорьевичем Векслером, по чертежам которого уже был построен в России завод строительных материалов из полимеров. Производство решили организовать у нас, в Таразе. Зима здесь мягкая, стало быть, меньше потратимся на утепление и отопление цехов. Есть резервы элект­ричества. Выгодно и геополитическое расположение города: удобно транспортировать продукцию во все уголки республики. И наконец, такой завод уже в первые годы своего существования подарит сотням местных жителей новые хорошо оплачиваемые специальности.

– Первый «колышек» в громадном давно пустующем овощехранилище вы забили в феврале 2012-го и уже осенью представили государственной комиссии готовое к пуску производство. А в январе нынешнего года выдали первую продукцию. Завод, который втрое мощнее своего российского собрата, рожден всего за год. Фантастика! Но как вам это удалось?

– Старалась вся команда. И особенно «отец» проекта, а ныне управляющий партнер Марк Григорьевич Векслер, который дневал и ночевал здесь. Кстати, он сам обучал наших рабочих. И получалось у него замечательно. Талантливый инженер и экономист оказался еще и прекрасным педагогом. Неоценимую помощь оказало руководство города и области. Самые сложные проблемы решались оперативно и грамотно. Получить техническую документацию по энергетике – пожалуйста. Потребовалось решить земельный вопрос – уложились в один день. Первый заместитель акима области Карим Кок­рекбаев, ставший недавно руководителем региона, лично курировал нашу стройку.

– Что конкретно производит ваш завод?

– В его ассортименте десятки видов изделий, все они имеют торговую марку IZAR. Это изоляционные плиты, армированная пленка, которую до этого изготавливали только в Южной Корее и Чехии, сетки фасадные, защитно-декоративные, укрывные, улавливающие, ограждающие, штукатурные, для армирования формовочных изделий и конструкций из тяжелых бетонов, строительных конструкций и элементов. На его конвейерах – и другие материалы, изготавливаемые компанией по особой передовой технологии из отечественного полимерного сырья (подчеркну это особенно). По крепости и долговечнос­ти они превосходят даже металл и железобетон. К тому же они намного дешевле. Применение их обернется солидной экономией щебня, строительных смесей, цемента, асфальтобетона, электроэнергии, дорогостоящего дерева. К примеру, затраты при строительстве и эксплуатации автодорог снижаются на 20%, продолжительность межремонтного перио­да увеличивается до пяти лет, а слой стяжки при армировании бетонного покрытия уменьшается на 20–25%, что экономит до 2 500 тенге на каждом квадратном метре конструкции. Кроме того, использование новой полимерной продукции поднимет эстетику и безопасность строи­тельства в Казахстане на мировой уровень.

– В чем ценность вашей пос­ледней уникальной новинки – плоских сварных георешеток?

– Они незаменимы при стабилизации слабого грунтового основания, армировании балластных слоев при прокладке, реконструкции, модернизации, ремонте автодорог, железнодорожных путей, элементов искусственных дорожных сооружений, подпорных стен, насыпей, для строительства площадок под высокие нагрузки… В отличие от металлических гео­сетки не подвергаются коррозии, не искажают сигналов связи, не создают мостиков холода, более экономичны. Материал, из которого они сделаны, устойчив к органическим растворителям, кислотам, агрессии атмосферных осадков, к замерзанию и оттаиванию. Его температурный диапазон – от минус 90 до плюс 160 градусов.

– Заводу от роду нет и года, а заказы на его продукцию уже поступают не только от жамбылских, но и от строительных компаний республики. Заинтересовались новинкой и за рубежом. Когда планируете начать отгрузку изделий на экспорт?

– Как только выйдем на проектную мощность и удовлетворим отечественный спрос. Если учесть, что продукция уходит «с колес», произойдет это быстро. Тогда, трудоустроив 250 жамбылцев, завод ежегодно будет производить 32 миллиона квад­ратных метров пленочной и сеточной продукции, 30 тысяч кубических метров изоляционных плит, отвечающих всем требованиям международных стандартов качества. Если понадобится, заводчане смогут бесплатно пройти переподготовку и повысить квалификацию в рамках программы «Занятость-2020». Об этом обещало позаботиться руководство области. Оно же обязалось реконструировать дорогу к комплексу и подвести коммуникации.

– Будущее предприятия предугадать нетрудно. Уже сейчас количество заказов на ваши изделия растет в геомет­рической прогрессии. Готовы ли вы к тому, что придется увеличить объемы производства?

– Непременно. Любой завод работает по закону велосипеда: пока едешь – стоишь, остановился – упал. Прогресс в нашем деле обязателен, обратного хода он не имеет. Разве будет правильно, если мы, выйдя на проектную мощность, остановимся в своем развитии? Конечно же, надо идти вперед, завоевывать новые рынки сбыта, полностью, наиболее целесо­образно использовать все резервы, которые у нас есть, без устали совершенствовать технологии. Изо всех сил стараться помогать развитию отечественной строительной индустрии, ни на минуту не забывая о том, что именно она и определяет будущее нашей экономики да и экономики вообще.

– И тогда вам придется решать проблему кадров.

– Часть специалистов будем готовить на заводе. Но очень надеемся на наши таразские вузы. Пора им подумать о том, чтобы организовать обучение по специальности «полимеры».

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз