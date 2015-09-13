Крепче семьи – сильнее страна

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Юлия МАГЕР
Второй год подряд Казахстан во второе воскресенье сентября отмечает новый, особенный и светлый праздник – День семьи. И второй год подряд в Астане проходит приуроченный к этому событию финал конкурса «Мерейлi отбасы» – «Образцовая семья».
На церемонию награждения победителей в Астану приехали 16 самых ярких семей нынешнего конкурса – победители региональных этапов «Мерейлi отбасы». В Центральном киноконцертном зале «Казахстан» финалистов приветствовала Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, которая зачитала поздравительное послание Президента страны Нурсултана Назарбаева.
«В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности за родительский труд, за ваши семьи, в которых трепетно хранятся любовь, добрые традиции и искренность отношений. Только с крепкими семейными ценностями страна может быть устойчивой и вечной», – говорится в приветствии.
Конкурс «Мерейлi отбасы» для казахстанцев становится доброй традицией, принять участие в нем стремятся множество семей со всех регионов страны. В этом году около 80% участников представляют сельскую местность. Семьи, о которых страна узнала благодаря конкурсу, – это трудовые династии педагогов, ученых, шахтеров, нефтяников, горняков, железнодорожников, работников культуры и агропромышленного комплекса, а также предпринимателей, которые внесли свой вклад в возрождение и развитие родного села или города. Это многодетные и интернациональные семьи, всей своей жизнью показывающие пример истинной любви и семейного счастья. Члены этих семей – люди труда, преданно служащие Родине, пользующиеся уважением у односельчан, горожан, рабочих коллективов, соседей. Главная ценность этих семей – истинный патриотизм, высокие духовно-нравственные качества, любовь к знаниям, прилежание и трудолюбие.
Победитель в конкурсе один. Но цель «Мерейлi отбасы» не просто определить самых ярких и интересных, а показать, что каждая крепкая, дружная и любящая семья – это уже победитель по жизни. Поэтому церемония награждения началась с вручения каждому финалисту грамоты Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, диплома конкурсанта и огромного телевизора (на сцене вручались соответствующие сертификаты) от LG Electronics Kazakhstan.
Семья-лауреат конкурса «Мерейлi отбасы-2015» – это в прямом смысле народный победитель, поскольку определяли его сами казахстанцы, принимавшие участие в голосовании, которое проводилось с 2 по 11 сентября посредством СМС и в Интернете. Всего проголосовавших было 77 916 человек и большинство из них отдали свои симпатии семье Кулсариевых из поселка Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области. Г. Абдыкаликова вручила главе семьи-победительницы памятную статуэтку «Мерей̆лi отбасы» и главный приз – ключи от микроавтобуса IVECO отечественного производства.
Кулсариевых в Астану для участия в церемонии приехало 22 человека – и это лишь часть их большой семьи. Четыре поколения этого семейства насчитывают почти сто человек! Глава семьи Орын Кулсариев и его супруга Кундыз вместе уже более 65 лет, они родители 12 детей, которые подарили им 43 внука, а те в свою очередь 41 правнука. Неудивительно, что девиз этой удивительной фамилии «Моя семья – мое богатство».
– Пусть государство наше и наш народ живут в мире, пусть труд будет всем нам в радость и на благо нашей Родине. Я надеюсь, что пример тех семей, что принимали участие в конкурсе, в том числе и нашей, станет вдохновением, – сказал глава семьи-победительницы. – Спасибо большое хочется сказать нашему Президенту за то, что он такое большое внимание уделяет вопросам семьи. Для любой страны это очень важно.
Завершилась церемония награждения праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.
Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» стал поистине всенародным и любимым событием, а его участники и победители – ярким примером для подражания всему обществу.

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