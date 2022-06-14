Крепче за баранку держись, патруль

В Кызылорду прибыли 92 новых автомобиля, на них будут ездить полицейские региона.

– Это машины, на которых будут ездить участковые инспекторы полиции и сотрудники патрульной службы, – сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. – Выданные стражам порядка новые автомобили оснащены современным оборудованием, через систему JPS они централизованно контролируются.

– Поддержка охраны общественного порядка со стороны местных исполнительных органов из года в год увеличивается, и на сегодняшний день дает положительные результаты, – сказал, вручая ключи от машин, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – В регионе в этом году снизилось количество зарегистрированных преступлений.

Начальник департамента полиции Султан Бекторе пообещал и далее улучшать показатели.

– Мы и впредь приложим все усилия для обеспечения безопасности и сохранения правопорядка в нашей стране, – сказал он.

Церемония вручения ключей от автомобилей завершилась парадом новой техники и личного состава на центральной площади Кызылорды.