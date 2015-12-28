Крепить обороноспособность и боеготовность армии

В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации Президента Н. Нигматулин, помощник Президента – секретарь Совета безопасности Н. Ермекбаев.

В ходе совещания были обсуждены итоги деятельности Вооруженных сил в 2015 году по укреплению обороноспособности страны и повышению боеготовности войск.

Президент отметил, что, несмотря на сложности как в мировой экономике, так и в международной политике, наша страна стабильно развивалась, разработала соответствующую антикризисную стратегию и завершает текущий год с положительными показателями.



Глава государства подчеркнул поэтапную реализацию программ «Нұрлы жол», индустриально-инновационного развития и Пяти институциональных реформ. При этом Президент отметил, что данные шаги диктуют необходимость активной и результативной реализации поставленных масштабных задач.



Нурсултан Назарбаев отметил важную роль армии в предотвращении и нейтрализации современных военных и террористических угроз.



– Каждый казахстанец, думая о своей безопас­ности, прежде всего надеется на наши Вооруженные силы. Поэтому никто из вас не должен об этом забывать. Следует всегда быть в готовности и держать порох сухим. Государство со своей стороны должно создавать все необходимые для армии условия. Ваша же задача заключается в воспитании и качественной подготовке офицеров и солдат, – сказал Глава государства.



Кроме того, Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что военнослужащим Вооруженных сил необходимо учитывать новые тенденции и особенности вооруженных конфликтов, постоянно работать над повышением уровня профессио­нальной, боевой и морально-психологической подготовки.



В завершение мероприятия Глава государства поставил ряд задач по развитию Вооруженных сил в 2016 году, поздравил офицеров с наступающим праздником и вручил командному составу ключи от новых служебных автомобилей, сообщила пресс-служба Президента.

