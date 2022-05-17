Крепить позиции на рынке

Государство продолжает поддерживать предприятия, нацеленные на повышение производительности труда.

– Правила предоставления господдержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров, были утверждены 9 декабря 2015 года. С тех пор государство возмещает компаниям затраты на повышение их компетенции, совершенствование технологических процессов и эффективности организации производства, разработку и⁄или экспертизу комплекс­ного плана индустриально-инновацион­ного проекта, – рассказал директор Центра развития и мониторинга инструментов поддержки Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry

Арстанбек Сагиев.

По его словам, с 2015 по 2021 год QazIndustry (оператор Министерства индустрии и инфраструктурного развития. – Прим. Авт.) были возмещены затраты 224 предприятиям обрабатывающей промышленности на общую сумму более 2,8 млрд тенге.

За эти годы для передачи новых технологий и знаний привлечено более 90 иност­ранных специалистов. Среди них эксперты из Турции, Беларуси, Австралии, Грузии, Мексики, Сербии и других стран. Зарубежные специалисты помогали освоить и внедрить новые технологии, увеличить объем производства, оптимизировать затраты в производственном цикле, расширить линейку выпускае­мой продукции, повысить ее качество, а также укрепить позиции на рынке.

На казахстанских пред­прия­тиях было внедрено более 50 современных автоматизированных систем управления, установлено свыше 200 новых технологических линий и оборудования.

– Сегодня на повышение конкурентоспособности производимой продукции оказывает влияние скорость принятия решений руководством компании. В этой связи наличие современной автоматизированной системы позволяет оперативно использовать достоверную информацию в текущий момент времени, – отмечает Арстанбек Сагиев. – К примеру, в результате внед­рения автоматизированной информационной системы на базе программного продукта ERP на предприя­тии, которое обратилось к нам за поддержкой, было автоматизировано 300 рабочих мест. На 9% увеличилась производительность труда. На 47% сократились остатки готовой продукции. Возросла скорость подготовки (на 22%) управленческой отчетности и на 18% – регламентированной отчетности, на 7% ускорилась обработка заказов, объем выпускаемой продукции вырос на 14%. Предприятию со стороны государства было возмещено 40% всех затрат, понесенных на внед­рение данной системы.

За последние пять лет наибольшую поддержку получили предприятия машинострое­ния, АПК и металлургии. Компании, которым возместили затраты, показали за эти годы положительные результаты. В совокупности ими более чем на 50% был увеличен объем производства, появились новые виды продукции, производительность увеличилась на 63%, доходы удвоились, а совокупный налог вырос втрое.

В декабре 2021 года в Казахстане был принят Закон «О промышленной политике», одним из основных направлений которого стало повышение эффективности и конкурентоспособности промышленности путем увеличения производительности труда, напоминает эксперт.

Для повышения эффективности оказываемых мер вводятся встречные обязательства, предусматривающие соблюдение требований по повышению производственных показателей и улучшению социальных условий работников.

– QazIndustry как один из операторов по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности вносит изменения и дополнения к существующим мерам государственного стимулирования в свете исполнения нового закона. Так, новшества коснулись мер, связанных с повышением компетенции предприятия. Внесены предложения по увеличению срока возмещения затрат на повышение квалификации сотрудников, в том числе по переподготовке кадров до трех месяцев, – рассказал эксперт.

В рамках цифровой транс­формации предусматривается возмещение затрат на разработку автоматизированных систем, в том числе на при­обретение лицензированного программного обеспечения. С целью поддержки отечественных IT-компаний предлагается увеличить суммы возмещения затрат с 40 до 50% на приобретение отечественного программного продукта.

Основным изменением в правилах является включение встречных обязательств, соразмерных объему возмещаемой суммы. Каждая мера несет конкретную задачу и ставит перед предприятием определенные требования по ее эффективному исполнению.

На сегодняшний день в рамках возмещения затрат, связанных с обучением либо привлечением зарубежных специалистов, QazIndustry может компенсировать 40%, но не более 30 млн тенге в календарном году. При совершенствовании технологических процессов, повышении эффективности организации производства и затрат на разработку и⁄или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта максимальная сумма возмещения составляет 60 млн тенге.

Как отметил Арстанбек Сагиев, воспользоваться мерами государственного стимулирования могут все предприя­тия, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики.