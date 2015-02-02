Такое же согревающее летнее чувство в последний морозный месяц зимы несет поэтическая книжка Клима Первушина – «Золотая смородина». Думаю, в Риддере, откуда она родом, и в других особо холодных казахстанских регионах, ее можно было бы раздавать с тем же посылом: «Крепитесь, люди!»Предисловие к ней называется «В краю жарков и троецветок», и действительно все многоцветье и вся природная кладовая щедрого Алтайского края собрались под ее обложкой. По этой книжечке можно составлять календарь: вот май – «Цветет медуница, и пахнет черемухой, / березы листочками юно блестят». Вот июнь: «Июньским днем у сопки крутобокой / Я наберу в ладони Иван-чай». Или: «Зардел Марьин корень в июньских распадках, / Где пчелы колдуют над каждым цветком». А это, по всей видимости, пришел июль: «Синий дым троецветок над альпийской поляной, / И маральего корня литые шары…» И еще: «От жарков – в огне поляны и оранжев ближний лес…» А август?А в августе ходила детвораС коричневыми, липкими губами,И ягода черемуха былаНе лирикой и сладкою забавой…Алтайской вишне славу я пою –Черемухе, царице белокудрой…У Клима Первушина и витаминной ягоде, и любой травке-былинке отвешен особый поклон: «Здравствуй, барыня-боярка, угощенье летнее!» или: «Ах ты, ягода-брусника, невысокая!». Кандык у него – «щеголь таежный», «видный мужик». Еще в этой книге «безумно щедро цветет шиповник», и «жимолость татарская утром расцвела», «в логах акация пламенем горит», а еще «отцвела по увалам и долам / кружевами резными калина», и примятый медведем черничник, и ива с женской грацией, и кукушкины слезки…Увы, для городских читателей многие из этих названий «не идентифицируются»: кто он, этот Иван-чай, Марьин корень, кандык? Они живут отдельно, а мы сами по себе… А вот для послевоенных мальчишек и девчонок, к которым принадлежит Клим Первушин, во времена, когда люди жили ближе к земле, тот же кандык – это и акварельной нежности цветок, и «божественный корень», чьи луковки, будто конфеты, «до сих пор мне в апреле – услада».И потому эта книга также о том, как не заморские сомнительные сладости, а родной лес традиционно питал и детвору, и взрослых. Эта сезонная заготовка даров природы была для всех заботой и работой. Хоть и азартной, но нелегкой. И вот уже несла пацанва матерям черемухи «полнехонькие ведра и корзины, / а те толкли, сушили и пекли – / готовились по-русски встретить зиму», и «парилась в печке калина / в чугуне крутобедром и ладном». Поздней осенью начинался кедровый «шишкопад», выходили за утехой шишкари, «чтоб орешки зимою на вечерках щелкать». Этот промысел жив и поныне. И сегодня заваривается на костре таежном «напиток предков – древний Иван-чай», варится летом впрок сморода – красная смородина, черная смородина и даже невиданная белая – «сладкой ягоды кисти бесцветные».Смородиновый триптих и дал название этой книге лирики о родном крае. Смо-ро-дина! «Ведь в названье ее слышим слово заветное – Родина». А родина – это и детства исток, к которому мы припадаем во все времена своей жизни, и та корневая основа основ, которой мы укрепляемся на белом свете, хоть «сменяются зори рассветные на мерцанье закатов моих»:Вот теперь и лелею мечтуЗа все счастье и беды, что пройденыЗолотую увидеть смородину,Если сбудется, в райском саду.Климент Семенович Первушин – писатель известный на Рудном Алтае, член Союза писателей России, победитель международных и региональных конкурсов. Он почетный гражданин Риддера и автор более десяти книг стихов, прозы и очерков. Публиковался в казахстанских и российских журналах, в антологии «Современное русское зарубежье» (Москва). Книга «Золотая смородина» вышла при финансовой поддержке президента ТОО «Геолен» Александра Трофимовича Самойленко. Помимо избранной лирики автора в нее вошли переводы стихов Бакытгуль Кошеровой.