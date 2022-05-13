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Крепкая семья – благополучие страны
Дастан Куттыбаев

Как государство укрепляет институт семьи и какие проблемы нужно решать – об этом шла речь на конференции «Крепкая семья – основа благополучия государства», организованной МИОР и Казахстанским институтом общественного развития.

В конференции, приуроченной к Международному дню семьи, приняли участие представители международных организаций «ООН-женщины», Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и казахстанских НПО.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи МИОР Кайрат Баймульдинов считает, что государство делает очень много для развития семьи.

– В статье 27 Конституции говорится о том, что брак, семья, материнство и отцовство находятся под защитой государства. Помимо этого, действует специальный Кодекс о браке (супружестве) и семье. Укрепление и защиту семьи регулируют и другие НПА. Нормативно-правовая база в стране действует и применяется. Если говорить об институциональной поддержке, то в регионах действуют более 30 центров поддержки семьи, и их создание планируется расширять. Они оказывают консультативную, психологическую, юридическую поддержку. Помимо этого во всех регионах действуют кризисные центры для временного проживания жертв бытового насилия, – проинформировал Кайрат Баймульдинов.

Кроме того, в Казахстане существует целый комплекс мер соцподдержки семьи. Это различные пособия и выплаты: например, на рождение ребенка, по уходу за ребенком до одного года, на воспитание детей с инвалиднос­тью, для многодетных семей. Также ежегодно выделяются 7 тыс. квот на бесплатное ЭКО для бездетных пар. Действуют льготные ипотечные программы.

– Главой государства поставлена задача увеличения количества женщин в руководстве госорганов и квазигоссектора до 30%. Думаю, в дальнейшем эта цифра будет увеличиваться, – отметил спикер.

В ходе состоявшейся дискуссии эксперты обменялись мнениями о проблемах и современных трендах развития института семьи, а также проводимых мерах в области семейной политики.

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