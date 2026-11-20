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Есть все для жизни

Майкаин отделяют от Павлодара 145 км, а от ближайшего Экибастуза – почти 50. Это один из крупнейших поселков региона, история которого неотделима от градообразующего предприятия.

Еще в XIX веке здесь добывали полезные ископаемые, действовало медеплавильное производство. Месторождения разрабатывали российские и иностранные промышленники, в том числе немецкая фирма Siemens и английский предприниматель Лесли Уркварт. Новый этап освоения месторождений начался после геологических исследований под руководством советского ученого-геолога Николая Кассина в 1920-х годах.

Отправной точкой истории современного Майкаина стал 1932 год, когда здесь организовали предприятие «Майкаинзолото» – вокруг рудника вырос рабочий поселок. Предприятие развивалось: строилось жилье, социальные объекты, коммунальная инфраструктура. Сегодня «Майкаинзолото» остается одним из старейших действующих промышленных производств области. Несмотря на перемены в экономике и форме собствен­ности, тесная связь предприятия с поселком сохранилась.

При этом Майкаин совершенно не похож на привычный сельский населенный пункт. Здесь проживают около 9 тыс. человек, насчитывается примерно 700 частных и более 60 много­квартирных домов – преимущест­венно двухэтажных, но есть и трех-, четырех- и пятиэтажные. Здесь большие дворы, центральные коммуникации, развитая со­циальная инфраструктура.

В поселке работают две школы, три детских сада, Дом культуры, школа искусств, спорткомплекс, участковая больница со стационаром, поликлиника с лабораторией и приемом узких специалистов. Есть административные учреждения, отдел полиции, пожарная часть. И это далеко не полный список.

Причем удобство жизни в Майкаине особенно ценят те, кто переехал сюда из небольших сел. В этом я убедилась благодаря случайному знакомству. Когда в этот раз приехала в акимат, выяснилось, что глава поселка находится на выездной встрече. Чтобы не терять времени, решила осмотреть один из строящихся объектов. Проводить меня вызвалась методист по работе с молодежью Гулайым Еркин.

По дороге разговорились. Оказалось, что Гулайым переехала в Майкаин только летом, а до этого 12 лет жила с семьей в селе Ковалевка Успенского района. Она работала в школе, а ее супруг, уроженец Баянаульского района, трудился в крестьянском хозяйстве. Когда появилась возможность устроиться на хорошо оплачивае­мую работу в «Майкаинзолото», семья решила переехать. Муж стал слесарем на предприятии, а Гулайым нашла работу в акимате.

– Я нисколько не жалею о переезде. Конечно, поначалу после маленькой Ковалевки Майкаин показался мне просто огромным. Даже не ожидала, что поселок может быть настолько большим и развитым, – признается она. – Но быстро привыкла. Здесь действительно есть все необходимое: множество магазинов, супермаркет, аптеки, отделение банка, Казпоч­та, медицинские учреж­дения, предприятия бытового обслуживания. За большинством товаров и услуг не нужно ехать в город.

Особенно радуют Гулайым возможности для ее 11-летнего сына – он занимается волейболом в спорткомплексе, посещает школьную секцию по асық ату. По ее словам, выбор занятий дос­таточно большой, но мальчик учится во вторую смену, поэтому не на все хватает времени. Но главное, что расположило Гулайым к Майкаину, – доброжелательные, открытые, всегда готовые прийти на помощь местные жители.

Дела коммунальные

С акимом Майкаина Ербатыром Молдатаевым мы встретились немного позже. Он возглавляет поселок с декабря 2018 года, в 2022-м впервые победил на прямых выборах, а 8 ноября нынешнего года майкаинцы вновь поддержали его кандидатуру.

Дольше всего мы говорили о коммунальной инфраструктуре поселка. И здесь тоже приходится возвращаться к истории отношений Майкаина с градообразующим предприятием. В советские годы комбинат обеспечивал жизнедеятельность поселка, однако после распада СССР изменились экономические условия, а к концу 1990-х и предприятие, и сам Майкаин переживали серьезный кризис.

Сегодня сети тепло- и водоснабжения и канализации находятся на балансе местных влас­тей, однако градообразующее предприя­тие по-прежнему играет одну из ключевых ролей в жизне­обеспечении поселка. Котельная АО «Майкаинзолото» – единственный источник централизованного теплоснабжения. Она обеспечивает теплом не только помещения предприя­тия, но и все многоэтажные жилые дома, более 230 частных, социальные и административные объекты поселка. К слову, тарифы на отопление для жителей ос­таются относительно доступными. Аким приводит в пример собственный дом площадью 180 кв. м – за теп­ло его семья ежемесячно платит около 12 тыс. тенге.

Тепловые сети протяжен­ностью около 9 км принадлежат Баян­аульскому району. В 2019–2021 годах их реконструировали, благодаря чему степень износа сок­ратилась до 20%.

Однако центральное отопление доступно пока не всем владельцам частных домов. В авгус­те 2025 года областной акимат заключил с АО «Алтыналмас» (в структуру этой компании входит местный комбинат. – Авт.) Меморандум о реализации социальных и инфраструктурных проектов на 4,6 млрд тенге. Инвестор взял на себя модернизацию котельной, государство – расширение тепловых сетей и обновление инфраструктуры. В 2027 году планируется установить два новых водогрейных котла и завершить модернизацию котельной к осени. Параллельно проложат дополнительные сети, что позволит подключить к центральному отоплению до тысячи новых абонентов.

Не менее интересна история местного водоснабжения. Вода в Майкаин поступает из канала им. К. Сатпаева по магистральному водоводу протяженностью около 60 км. В кризисные годы, когда ни у предприятия, ни у местных властей не было достаточных средств на содержание инфраструктуры, проблемы с водоснабжением испытывали майкаинцев на прочность. Сегодня за 33 км водовода отвечает Баянаульский район. В 2015 году этот участок реконструировали, фактически проложив новую ветку. Сегодня объект находится в хорошем состоянии и требует преимущественно текущего обслуживания.

Гораздо больше внимания пока требует канализация. Износ поселковых сетей протяженностью около 9 км достигает 80%. Но местные специалисты изучили в Экибастузе технологию бестраншейного ремонта труб методом санации. Проект реконструкции канализационного коллектора, строительства новых участков и обновления системы очистки подготовлен, но еще не обеспечен финансированием.

Порядок на улицах, уют во дворах

А вот тема организации вывоза мусора, которую майкаинцы не раз поднимали на встречах с акимом, теперь уже не так актуальна. Контейнеры в поселке существовали и раньше, но были старого образца, а у подрядчика не имелось специализированной техники. Поэтому отходы приходилось вручную и загружать в грузовые автомобили, и выгружать.

В этом году при поддержке областных властей ситуацию удалось изменить. В рамках рес­публиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» в Майкаине установили 220 современных мусорных контейнеров, практически полностью обновив существующую систему сбора отходов. Обустроили огороженные контейнерные площадки. Для вывоза мусора закупили новые специализированные машины на базе КамАЗа, которые передали подрядной организации в доверительное управление.

Следующий этап работы – реконструкция полигона твердых бытовых отходов, чтобы привести его в соответствие с санитарными и экологическими требованиями. В Павлодарской области реализуется программа обновления полигонов ТБО. На следующий год работы предусмотрены в четырех районных центрах и Майкаине – единственном поселке, не являющемся районным центром, который вошел в эту программу. На реконструкцию майкаинского полигона предусмотрено 1,5 млрд тенге. Договор с подрядчиком заключен, начало работ намечено на 2027 год.

По словам Ербатыра Молдатае­ва, за последние пять-шесть лет количество обращений жителей сократилось примерно на 80%. Ранее капитально отремонтированы школа, участковая больница и поликлиника, в нынешнем году ведется замена фасадов нес­кольких многоэтажек, обновили 1,6 км дорог, оборудовали большие парковки возле стадиона и мечети. Сегодня асфальтовое покрытие имеют 97% поселковых дорог. Остаются лишь узкие проулки, куда сложно пройти дорожной технике.

В Майкаине есть дворы, объе­диняющие несколько много­этажек, где проживают свыше тысячи человек – больше, чем в некоторых селах Баянаульского района. В нынешнем году на комп­лексное благоустройство ряда дворов выделили более 185 млн тенге: помимо асфальтирования, устанавливают освещение, скамейки, обустраивают детские площадки. На 2027 год предусмотрен еще 221 млн тенге.

Готовят к сдаче трехэтажный 36-квартирный дом возле школы им. М. Ауэзова – квартиры в нем предоставят очередникам из социально уязвимых категорий через «Отбасы банк». В доме уже очень уютно: светлые комнаты, удобная планировка, есть пандусы, лоджии, теплые полы и все центральные коммуникации. По словам Ербатыра Молдатаева, сейчас в Майкаине около 70 человек нуждаются в жилье.

Место встречи поколений

Еще одна стройка, завершения которой с нетерпением ждут майкаинцы, – новая школа искусств на 500 мест. Пока ее воспитанники занимаются в Доме культуры, который и сам остается одной из главных точек притяжения поселка. Здесь работают творческие коллективы, проходят концерты, праздничные и общественные мероприятия.

В этом же здании расположена библиотека, которая, несмотря на развитие цифровых технологий, по-прежнему востребована у жителей. Как рассказала биб­лиотекарь детского отделения Тлеугуль Абылкасова, книжный фонд насчитывает почти 14,5 тыс. экземпляров, а среди зарегистрированных читателей – около 1 200 детей и столько же взрослых. Ежедневно за книгами приходят в среднем четыре-пять человек, значительно больше посетителей собирают многочисленные мероприятия. Сейчас библиотека участвует в республиканском читательском марафоне. Здесь также оборудован уголок с предвыборными материалами.

Читательские предпочтения самые разные. У взрослых неиз­менным спросом пользуются детективы, а среди детей особо популярен «Гарри Поттер» на казахском языке. Настолько, что из пяти экземпляров серии четыре находятся на руках у читателей. Есть и свои рекордсмены. Например, у Орынбая Сайфурова, одного из самых преданных посетителей, самый объемный читательский формуляр. Не теряют популярности и периодические издания, в том числе «Казахстанская правда».

Но, пожалуй, самое необычное место Дома культуры – краеведчес­кий музей, созданный по инициативе самих жителей Майкаина. Открытый в 2021 году, он стал настоящей летописью поселка, собранной прежде всего из семейных архивов, воспоминаний и фотографий земляков.

Главная заслуга в его создании принадлежит Мухтару Абенову, которого майкаинцы с уважением называют Мухтар-аға. Он ровесник поселка – родился в 1932 году. Семнадцать лет трудился на «Майкаинзолото», затем 23 года возглавлял профсоюзный комитет предприятия и более 20 лет руководил советом ветеранов. Все это время собирал материалы об истории Майкаина, которые легли в основу музейной экспозиции. Ее главное богатство – сотни фотографий жителей разных поколений. На стендах, распределенных по десятилетиям и сферам деятельности, можно увидеть первых горняков, представителей трудовых династий, учителей, врачей, работников культуры. По этим снимкам прослеживается практически вся история поселка через судьбы людей, которые здесь жили и трудились.

Сотрудники музея, в том числе Кульмайда Муканова, работающая здесь со дня открытия, продолжают пополнять экспозицию новыми материалами. Отдельное место занимает геологическая коллекция с образцами местных минералов и горных пород, включая медно-цинковые и медно-колчеданные руды, известняк. Она наглядно рассказывает о природных богатствах, благодаря которым и возник промышленный Майкаин.

В Шанхае все спокойно

Рассказывая о Майкаине, невозможно обойти одну из самых тяжелых страниц его новейшей истории. В январе 2024 года на руднике «Майкаинзолото» под землю провалился автобус с аварийно-спасательной бригадой, направлявшейся по вызову о задымлении в шахте. Погиб­ли четверо человек – трое горноспасателей и водитель. Тела двоих обнаружили вскоре после проис­шествия, поиски остальных продолжались более полугода. Расследование выявило серьезные нарушения промышленной безопасности. Состоялись судебные процессы, виновные должностные лица получили обвинительные приговоры.

Трагедия заставила по-новому взглянуть на вопросы безопас­ности производства. На руднике провели дополнительные обследования и технический аудит. В 2025 году «Майкаинзолото» приобрела компания «Алтын­алмас». Сегодня рудник продолжает работать, обеспечивая занятость сотен человек, около 90% которых – местные жители. Здесь добывают и перерабатывают полиметаллическую руду, получают концентраты с содержанием золота и меди. В перспективе планируют не только развивать добычу, но и перерабатывать накопленные хвосты обогащения.

Одним из важнейших социальных решений стал выкуп жилья в старом микрорайоне Шанхай, расположенном максимально близко к руднику – отсюда, по сути, и берет свое начало весь поселок. Его жители годами жаловались на вибрацию от взрывных работ, трещины в стенах домов, опасались близости подземных выработок. После трагедии эти страхи усилились. Хотя обследования не выявили непосредственной угрозы обрушения жилых зданий, но часть домов все же стояла в пределах 500-метровой санитарно-защитной зоны предприятия. Поэтому в рамках меморандума с областным акима­том было принято решение о выкупе 76 домов, на что предусмотрели около 1,2 млрд тенге.

Как рассказал ведущий специалист по связям с общественностью и коммуникациям АО «Майкаинзолото» Темирлан Мадиев, сегодня все они выкуплены и переоформлены на предприя­тие, 41 уже снесен. Специальная комиссия обследовала недвижимость и помогала решать юридические вопросы. Иногда приходилось восстанавливать документы на жилье, которое порой переходило от одного владельца к другому по устной договоренности. При этом многие старые дома были саманными, находились в ветхом состоянии. Конкретные суммы выплат компания не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну, но заявляет – компенсации были выше рыночной стоимости, учитывая необходимость приобретения нового жилья.

С переездом людей не торопят: некоторым разрешили остаться в уже выкупленных домах на зиму, пока они подыскивают новое жилье. Люди также могут самос­тоятельно разобрать прежние строения и забрать пригодные строительные материалы. Часть семей осталась в Майкаине, особенно те, кто продолжает работать на руднике, другие перебрались в Экибастуз или Баянаул.

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За одну поездку невозможно рассказать обо всем, чем сегодня живет Майкаин. За рамками этой публикации остались истории местной школы, предпринимателей, градообразующего производства. А совсем скоро появится еще один повод вернуться – открытие новой школы искусств.