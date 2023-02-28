Крепкие телом и духом

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Исламбек Калдыбеков

В военную авиацию идут только смелые, сильные и ответственные ребята. Но даже из них далеко не все допускаются к управлению военными летательными аппаратами.

Летчик военной авиации – профессия многогранная. Ты можешь быть командиром экипажа истребителя, бомбардировщика, штурмовика, военно-транспортного самолета, боевого вертолета или даже разведывательного судна. Специализация зависит от того, где доведется служить: в транспортной, фронтовой или армейской авиации.

Впрочем, вне зависимости от этого профессия военного летчика подходит только настоящим патриотам и смельчакам. По мнению капитана Олжаса Сахи, который проходит службу в Шымкентской авиационной базе, «высшая доблесть офицера состоит не в умении держать оружие в руках, а прежде всего в повседневной, постоянной профессиональной и моральной готовности – пойти и выполнить приказ страны, которой присягнул». Вот почему не стоит идти в авиацию только ради хорошей зарплаты и достойной пенсии – служба эта невероятно трудная, ответственная и опасная.

Военных летчиков многие называют сверхлюдьми. Пилоты, инженерно-технический, а также личный состав подразделений выдерживают изматывающий график, постоянные физические и моральные перегрузки, особенно в дни полетов.

– Но профессия военного летчика гарантирует тебе уникальные навыки, ни с чем не сравнимый опыт и высокий престиж, – отмечает военный летчик 3-го класса Олжас Сахи.

По его словам, чем технически совершеннее летательный аппарат, тем более широкий круг задач он позволяет решать. Это в свою очередь ведет к повышению требований, предъявляемых к интеллектуальным способностям военного летчика и его морально-волевым качествам.

Важно отметить, что карьера военного летчика начинается с хорошего образования, поэтому молодые люди, решившие связать свою жизнь с этой профессией, еще учась в школе, должны задумываться о выборе учебного заведения. Кстати, у капитана Сахи интерес к полетам появился в далеком детстве, когда он только переступил порог школы. Она носила имя Юрия Гагарина, и уже в первом классе будущий летчик серьезно интересовался полетами первопроходца космоса. Как говорит сам Олжас, именно первый полет человека в космос и вдохновил его связать жизнь с истребительной авиацией.

– В школьные годы я увлекался военной литературой, с интересом читал произведения про подвиги боевых летчиков в Великой Отечест­венной войне. А потом уже сделал свой выбор, сдав необходимые документы в Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. После успешного прохождения медицинской комиссии и получения положительных баллов на экзамене был зачислен на факультет «Эксплуатация воздушных судов», – рассказывает Олжас.

Он отмечает, что профессия военного летчика очень ответственная, требует высоких профессиональных навыков и интеллектуальных способностей. Кроме того, пилот должен обладать рядом личностных качеств: дисциплинированностью, стрессоустойчивостью, внимательностью, решительностью, целеустремленностью, умением анализировать и принимать решения в нестандартных ситуациях, быть лидером.

По словам Олжаса, военная авиа­ция – это место, куда идут лишь крепкие телом и духом люди. Полеты на современных военных бортах связаны с сильными нагрузками, и, чтобы пройти отбор, необходимо иметь отменные показатели здоровья, психологической устойчивости, избегать многочисленных противопоказаний.

Эта работа нелегкая, но увлекательная. Главное – нужно любить свое дело. Ведь как утверждает Олжас, если человек не любит небо, если боится трудностей и опасностей, если не способен отдавать всего себя любимой работе, ему не стоит выбирать авиацию делом будущего.

– Летный состав постоянно обу­чается, изучает новые методы ведения воздушного боя, и моя цель в ближайшей перспективе – быть не просто летчиком, а высококлассным, высокопрофессиональным военным пилотом! Считаю, что кадры вооруженных сил должны пополняться высокоинтеллектуальными, умеющими оперативно мыслить и принимать грамотные решения офицерами. Модернизация и совершенствование в вооруженных силах предъявляют высокие требования к кандидатам на военную должность, – говорит Олжас.

Каждый военнослужащий должен быть не только профессионалом своего дела, а специалистом, готовым выполнять обязанности в боевой обстановке. Это требует дополнительных знаний, умений, высокой физической и психологической подготовки. Во все времена военная служба была делом чести, доблести, отваги, мужества и самоотверженности.

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