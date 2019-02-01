​Крепкий боевой потенциал

2018 год для Вооруженных сил Республики Казахстан завершен с хорошими показателями.

– Основные задачи, стоявшие перед ВС РК, выполнены. Проведенные мероприятия укрепили обороноспособность страны, повысили престиж военной службы, обеспечили требуемый уровень боевой готовности и боеспособности ВС, – начал отчет по итогам года на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров.

Вместе с тем одним из главных положительных показателей стало решение вопроса жилищного обеспечения военно­служащих. Добиться же этого удалось в том числе и за счет введения в действие новой модели жилищного обеспечения. Так, с 1 января 2018 года ежемесячно на личные специальные счета военнослужащих в банках второго уровня перечисляют­ся так называе­мые жилищные выплаты, вне зависимости от стажа воинской службы.

Как сообщил замминистра, право на жилищное обеспечение в прошлом году реализовали 20 554 человека. Из них около 19 000 было обеспечено служебным жильем, а примерно 2 000 – обзавелись собственным.

Не менее позитивным итогом стало и повышение оплаты труда военнослужащим по поручению Главы государства с 2017 года на 54,5%. В итоге повысился интерес молодежи к поступлению на воинскую службу и, соответст­венно, появилась возможность отбирать в ряды ВС наиболее подготовленные кадры.

К слову, в целом общая укомплектованность ВС РК составляет сегодня 94%. Отрадно то, что среди них немало спортсменов, которые только в минувшем году продемонстрировали высокое мастерство в 43 международных и 31 республиканском соревнованиях.

А еще Талгатом Мухтаровым было отмечено, что для формирования у молодежи патриотического сознания, активной гражданской позиции и готовности к самоотверженному служению Отечеству под эгидой Нацио­нального военно-патриотического центра МО в рамках «Рухани жаңғыру» было соз­дано республиканское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» с филиалами во всех регионах. Разработан проект концепции совершенствования военно-патриотической работы до 2020 года «Ұлтжанды жас сарбаз».

«Можно уверенно констатировать, что боевой потенциал и возможности ВС дос­таточны для обеспечения внутренней стабильности, вооруженной защиты суверенитета и независимости страны», – резюмировал заместитель министра.