​Крепкое крыло поддержки

Именно в такой день медиками привлекается особое внимание населения, чтобы в очередной раз напомнить взрослым, что родительская ответственность за здоровье ребенка не снимается ни при каких обстоятельствах. Гражданской и профессиональной активности поликлиник способствует программа ВОЗ по интегрированному ведению болезней детского возраста, которая внедряется в Карагандинской области с 2009 года с целью снизить младенческую и детскую смертность.

Как рассказала областной координатор по внедрению программы Фатима Тельжанова, задача заключается в обучении и медработников всех учреждений области, и молодых мам, для чего в области повсеместно созданы кабинеты здорового ребенка. Это гордость областного управления здравоохранения. В кабинетах работают обученные медсестры. Они просвещают будущих мам во всех вопросах по уходу за ребенком, начиная с его появления на свет: как правильно вскармливать грудью, когда прикармливать, учат общению с младенцем и малышами. Медицинская помощь по всем вопросам оказывается мамам и после рождения ребенка.

А до родов женщины учатся правильному вынашиванию и поведению в школе беременных. Так формируется солидарная ответственность медиков и семьи. На примере лишь одной поликлиники журналисты смогли увидеть, как работают психолог и акушерка с будущими родителями, готовя их к ­безопасным родам. Учатся не только будущие мамы. Сняты ограничения, когда-то бытовавшие правилами. Сегодня вместе с женами мужчины приходят на занятия и учатся оказывать супруге правильную поддержку.

По мнению директора поликлиники Розы Разиевой, очень правильно, что в штаты ввели психологов. Приходящие в первый день на занятия мамы по заданию психолога рисуют, выражая в красках и линиях отношение к своей беременности. Это тест. Выводы сделает психолог и окажет помощь тем, кому она требуется. А результаты всеобщей работы за 7 лет выражаются в снижении по региону младенческой смертности с 24 до 8,5 промилле.