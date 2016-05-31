В Приаралье побывала делегация Карагандинской области, возглавляемая руководителем региона Нурмухамбетом Абдибековым. Цель поездки – укрепление культурно-экономических связей, обмен опытом, импортозамещение за счет продвижения в регионах местной продукции.

Кызылординцы подготовили для карагандинской делегации обширную ознакомительную программу. В областном центре гости посетили обновленный историко-краеведческий музей, спортивно-оздоровительный центр «Арай», агроиндустриальный комплекс «Жан-Арай», где недавно запущены рисоперерабатывающий и комбикормовый заводы, мукомольный и макаронные цеха, а буквально на днях – в инкубаторе вылупились первенцы птицеводческого комплекса. Подробно ознакомились карагандинцы и с работой ситуационного центра, который в минувшем году на прошедшем в Амстердаме международном конкурсе инновационных технологий получил Гран-при в номинации «Инновации в государственном управлении». Внедренные здесь информационные технологии уже заинтересовали Совет Безопасности республики, Генеральную прокуратуру и другие центральные и региональные ведомства.

Посетили гости и знаковые туристические объекты: мемориальный комплекс Коркыта-ата и одноименный центр паломничества в Кармакшинском районе, объекты космодрома Байконур и строящуюся туристическую зону на побережье озера Камыслыбас, а также приняли участие в работе слета животноводов Жанакорганского района.

В рамках рабочей поездки состоялось подписание меморандума о развитии межрегио­нальной кооперации.

– Глава государства поручил развивать межрегиональное сотрудничество. Нам есть чему учиться у карагандинцев. Во-первых, это металлургическая промышленность, которую мы активно развиваем. Во-вторых, продовольственная безопасность. Мы хотим использовать богатый опыт карагандинцев в производстве мясной и овощной продукции, – подчеркнул на церемонии подписания документа аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

В свою очередь аким Карагандинской области отметил успехи кызылординцев.

– В последние годы Кызыл­ординская область добивается очень высокой динамики развития. Мы приехали с целью узнать, благодаря чему у вас такие высокие показатели, и готовы к сотрудничеству, – сказал Н. Абдибеков.