Крепнет завод в Мойынкумах

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Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область
Ударная вахта для предприятия началась с первого рабочего дня. Умело организованный производственный процесс, грамотная эксплуатация оборудования, доб­росовестное отношение к своим обязанностям каждого члена коллектива обернулись немалой экономией средств, времени. Вот почему цементники выдали к концу декабря не только запланированные 30 тыс. тонн клинкера, но и сверх обязательств – более 3 тыс. тонн (тяжеловесный железнодорожный состав) цемента высокого качества. Такой темп позволит уже в третьем квартале выйти на проектную мощность – 500 тыс. тонн ежегодно.
Как и на Мынаральском цемент­ном гиганте, продукцию здесь создают самым прогрессивным – «сухим» – способом, позволяющим экономить воду, сообщил координатор проекта Василий Заярный. Основная марка – традиционная М 400. Но хантауский цемент, технологическую линию для изготовления которого смонтировали специалисты авторитетной компании Hengyuan International Engineering Group Co. LTD (КНР), отвечает всем международным требованиям. Бетон из него не боится кислотно-щелочной среды, солончаков и переувлажненной почвы. В ассортименте и М 500, применяемый при изготовлении крупных железобетонных конструкций и прочных плит перекрытия. Добавляя гипс, фосфорные шлаки и железный огарок, можно производить и специальный гидроцемент марки М 600 и выше для получения бетона, незаменимого при строительстве каскадных сооружений.
Известняком и глиняным сланцем – основными компонентами для изготовления клинкера – завод снабжают богатые Хантауское и Улькенсайское месторождения, расположенные неподалеку. Близость сырьевой базы снижает транс­портные расходы, благоприятно отражаясь и на себестоимости продукции. Предприятие вырос­ло почти в центре Казахстана, а это очень удобно для отправки цемента во все уголки республики, тем более что и железнодорожные, и автомобильные магистрали тоже рядом.
Вооруженный современными системами фильтрации и утилизации, мощными пылеулавливателями, позволяющими многократно уменьшить вредные выбросы в атмосферу, завод обладает высокой экологической безопасностью, что весьма важно и для уникальной фауны и флоры Мойынкумов, и для местного населения.
Сегодня здесь работают 210 человек. Каждый второй – это житель Мойынкумского района, прошедший обучение тут же, на предприя­тии. Трудятся вахтовым методом. Проживание в благоустроенном общежитии обходится бесплатно. Трехразовое горячее питание тоже за счет компании. Чтобы специалистам было и вовсе комфортно, завод строит еще два общежития на 60 мест.

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