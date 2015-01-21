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Крещенская «весна»
Ольга ЗОЛОТЫХ
В Актау по-весеннему тепло, хотя температура воды в море не превышает трех градусов. Накануне праздника на берегу установили деревянный спуск в воду, проверили его устойчивость, также очистили дно, чтобы избежать травм. На берегу в назначенный час собрались несколько сотен актаусцев. Это намного больше, чем в прошлом году, многие шли семьями.
Настоятель актауской Благовещенской церкви отслужил молебен и освятил воду. Сразу после водолазов в воду стали заходить первые смельчаки. По традиции они окунались три раза. Среди пришедших на берег Каспия были и наши коллеги. Журналист Александр Покатилов уже не первый год окунается в воду на Крещение. Признается, что первый раз было немного страшновато, а сейчас заходит в море абсолютно спокойно.
– Поздравляю всех с этим праздником. Считается, что, искупавшись в этот день, весь год будешь здоровым и полным сил. Купание в Актау на Крещение всегда проходит очень организованно. Вот и в нынешнем году у меня нет никаких нареканий: есть и спасатели, и медики, и раздевалки, и горячий чай, – говорит Александр.
Многие решились только на то, чтобы умыться святой водой (говорят, что в этот день вода во всех водоемах святая), другие окунулись, и даже не раз.
– Водичка замечательная, настроение отличное, погода радует. Солнце светит как будто специально для этого праздника. Мне больше всего нравится то, что здесь каждый год собирается столько людей разных национальностей и вероисповеданий. В этом месте такое единение чувствуется! – признается президент АО «Актауский международный морской торговый порт» Михаил Ялбачев.
Были на берегу и те, кто набрался смелости окунуться первый раз в жизни. К примеру, Ольга Кубеева.
– Вижу, какими люди выходят – счастливые, обновленные, все такие красивые. До последнего сомневалась, меня отговаривала вся семья, все-таки мать троих сыновей. Но я решила не откладывать на следующий год, – рассказывает она.
Для согревания на берегу разожгли костер, а волонтеры поили уже искупавшихся горячим чаем и кормили их бутербродами. Для удобства жителей были также установлены раздевалки. За безопасностью на воде и на берегу следил весь состав водно-спасательной службы города, врачи из Центра медицины катастроф, водолазы и спасатели на катерах.
– Весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Дежурная служба водолазов патрулировала берег ночью, а сегодня водолазы стоят прямо в воде, чтобы купающиеся не получили травм, чтобы вовремя оказать помощь, например при судорогах. Кроме этого места, все побережье сегодня с утра и до позднего вечера патрулируется нашими сотрудниками на двух лодках, – говорит начальник водно-спасательной службы Актау Айбол Жумашев.

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