​Крещенские заботы

Надо отметить, что священнослужители и исполнительная власть ответственно подходят к организации крещенского праздника. Представители духовенства советуют людям, имеющим проблемы со здоровьем, не лезть в прорубь – достаточно просто умыться и поспешить в тепло. К слову, в последнее время в местах, где организованы купели, постоянно устанавливают теплые палатки для переодевания и обогрева.

Между тем, как отмечают священнослужители, немалое число людей, решивших совершить омовение, делают это не по религиозным мотивам, а ради того, чтобы запечатлеть себя на фото. Это приводит к столпотворению в местах купания и нарушению правил безопасности пребывания на льду.