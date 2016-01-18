Крещенской воды волшебство

Главное богослужебное событие праздника – освящение «водного естества». И вполне закономерно, что людской поток в храмы не оскудевает. Все спешат за святой водой. В Крещение она особая.

Однако в любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. В празднике Богоявления – главное Крещение Христа Иоанном Предтечей, глас Бога Отца с небес «сей есть Сын мой возлюбленный» и Дух Святой, сходящий на Христа в виде голубя. И потому большинство верующих стараются не воды набрать как можно больше, а прийти на литургию, исповедаться, причаститься и принять участие в чине Великого освящения воды.

По сложившейся традиции астанинцы 19 января спешат в Константино-Еленинский собор, чтобы стать участником крестного хода, который отправляется к иордани на реку, где служится молебен, и священник, три раза опуская в прорубь крест, испрашивает на воду Божие благословение и окропляет ею присутствующих.

Многие убеждены в том, что весь год болезни и невзгоды будут обходить тебя стороной, если ты в этот день окунешься с головой в прорубь. Сильный мороз для многих верующих не повод забывать об этом, поэтому даже в холодные дни Крещения, как нынешний, православные устремились к купелям.

Прошли времена, когда верующим приходилось изображать моржей, чтобы на них не донесли. Теперь же с каждым годом все больше людей старается попасть в ледяную купель, не делая из этого тайны, а, наоборот, гордясь своим «подвигом». А чтобы героизм обошелся без трагических последствий, на реке Есиль в Астане обустроено несколько мест для купания. Рядом с прорубью дежурят сотрудники водно-спасательной службы ДЧС, медики и полицейские.

Для верующего человека купание в иордани сродни очищению. А чтобы не заболеть, говорят православные, идти на этот шаг надо с праведными мыслями и молитвой.