Кресло после предыдущих министров не менял – Тимур Сулейменов

Общество
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Ксения Воронина
Новый министр национальной экономики Тимур Сулейменов ответил на ряд личных вопросов в кулуарах Мажилиса Парламента РК, передает Kazpravda.kz.
 
Журналисты напомнили, что два предыдущих министра ушли со своей должности со скандалом. В мае 2016 года Ерболат Досаев ушел в отставку, а в начале нынешнего года был арестован пришедший ему на замену Куандык Бишимбаев. Представители масс-медиа поинтересовались, не настораживает ли это самого Сулейменова.

"Очень сложный персональный вопрос. Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. Нужно работать самому хорошо, ответственно, выполнять поручения, которые есть от руководства, быть честным по отношению к сотрудникам, обществу, гражданам, и тогда все получится", – ответил министр.

Также новый министр не стал менять "несчастливое" рабочее кресло после предыдущих руководителей.

И уже на государственном языке ответил на претензию о том, что мало выступает по-казахски.

"В Москве провел 5 лет, несколько подзабыл родной язык. Но в течение шести месяцев восстановлюсь", – пообещал Тимур Сулейменов.

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