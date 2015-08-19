Крестьянский разговор начистоту Гани КАЛИЕВ, президент Академии сельскохозяйственных наук РК

В последние годы в аграрном секторе страны наблюдаются положительные тенденции в формировании продовольственной независимости, повышении конкурентоспособности, технологической реструктуризации отрасли. Валовой сбор зерновых культур позволяет обеспечить наши внутренние потребности и иметь экспортный потенциал на уровне 7–8 млн тонн. Наметился устойчивый рост поголовья скота и птицы, соответственно – мясной и молочной продукции. Возрастает потенциал перерабатывающей промышленности. В итоге улучшилась структура питания казахстанцев. Так, потребление мяса в расчете на душу населения в 2014 году по сравнению с 2000-м увеличилось в 1,6 раза, фруктов – в 2,8 раза, растительного масла – в 1,7 раза. Важно, что сокращается продовольственная импортозависимость.

Это стало результатом активного труда сельских производителей, последовательной государственной поддержки, постоянно совершенствующихся механизмов субсидирования, кредитования, компенсации части затрат по страхованию урожая, приобретения средств химизации, поддержки племенного животноводства и элитного семеноводства, а также лизинга техники. Важную роль в отношении госвласти к проблемам агропромышленного комплекса выполняет программа «Агробизнес-2020».

Однако темпы роста производства в отрасли необходимо ускорить, поскольку они отстают от общего уровня роста экономики страны. Хотя ресурсный потенциал способен при научно-обоснованной организации сельхозпроизводства вывести отечественный агросектор на передовые позиции.



Даешь землю!

Казахстан – одна из самых землеобеспеченных стран, так как на одного жителя приходится 12,3 га сельхозугодий! А это значит, что мы имеем высокие возможности обеспечения продовольственной независимости. Тем не менее 40% крестьянских хозяйств имеют в землепользовании всего до 10 га. Такое обстоятельство требует оптимизации размеров мелких землепользований для повышения конкурентоспособности их аграрного производства. Думаю, здесь хороший пример показывает ТОО «Родина» Целиноградского района Акмолинской области, руководит которым Иван Сауэр.

Говоря о сельхозтехнике, отмечу, что ее ежегодное обновление составляет лишь 2–3%. Дело в том, что в аграрной сфере слабо развит малый и средний бизнес. Низкие доходы, высокие ставки по кредитам, значительный уровень рисков не позволяют фермерам располагать достаточным стартовым капиталом для развития, для приобретения современной техники и технологий. Большинству мелких хозяйств недоступны и меры господдержки в виде субсидирования и льготного кредитования.

Для обеспечения продовольственной независимости также надо продолжать совершенствование земельных отношений. В первую очередь следует ввести в рыночный оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, передав их в государственный фонд. С целью эффективного использования земель следует проводить регулярный мониторинг, поскольку за последние 20 лет сокращение посевных площадей составило примерно 12 млн га, а площадь используемых в сельхозпроизводстве земель сократилась почти наполовину.



Молочные отношения с буренкой

В Плане нации «100 конкретных шагов» отмечается необходимость привлечения стратегических инвесторов для развития производства мясной и молочной продукции, развития их сырьевой базы и экспорта переработанной продукции. Одной из мер решения поставленной задачи является развитие сельскохозяйственной кооперации по примеру развитых стран. Ученые КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий совместно с Минсельхозом разработали новый законопроект о сельскохозяйственной кооперации. Он должен способствовать укрупнению сельхозформирований за счет объединения малых форм хозяйствования, организации стабильного сбыта, хранения, переработки продукции и обеспечения основными средствами производства. А это требует существенно усилить исследования по проблемам агрорынка и рыночным отношениям.

В связи с интеграцией аграрного рынка Казахстана в продовольственные рынки ЕАЭС и ВТО необходимы научно обоснованные действия органов управления и хозяйствующих субъектов, направленные на их адаптацию к условиям членства в ВТО. А также на снижение недобросовестной конкуренции на рынках за счет разработки продовольственных балансов и внедрения других организационно-экономических механизмов.



Кадры решают все

Следует предусмотреть подготовку в аграрных вузах достаточного числа специалистов, знающих специфику работы в ВТО. Это позволило бы сократить привлечение для таких целей зарубежных консалтинговых фирм и отдельных экспертов.

В области реформирования аграрной науки и образования необходима их более активная взаимная интеграция. Опыт показывает, что экономика села страдает от разрыва трех важных звеньев: взаимодействия науки, образования и практики. С целью дальнейшей интеграции, повышения качества научно-образовательного процесса надо создать, как предложил Глава государства, аграрный научно-образовательный центр. Он поможет модернизировать управление научными и образовательными организациями.

Руководствуясь задачами, поставленными Президентом страны в Плане нации, ученые-аграрии считают необходимым разработать основные приоритеты государственной аграрной политики в новых интеграционных условиях. В том числе повысить эффективность господдержки, уделяя внимание условиям для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей; повышать почвенное плодородие и урожайность за счет диверсификации, введения плодосменных севооборотов, создания высокоурожайных сортов и гибридов сельхозкультур. А также внедрения альтернативного земледелия с учетом местного климата и ведения органического сельского хозяйства. Для этого понадобится создать Национальное хранилище генетических ресурсов растений РК, государственные семеноводческие хозяйства, ускорить развитие животноводства за счет внедрения инновационных методов оценки племенной ценности животных, ДНК-технологий, новых стандартов на продукцию животноводства и многое другое.

В итоге общее собрание АСХН приняло рекомендации по реализации актуальных задач АПК, а также инициатив Лидера нации по созданию в Астане Евразийской аграрной академии и Национального научного совета по аграрной науке.