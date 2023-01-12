Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

О том, что из-за так называемой солидарной ответственности в КТ – кредитных товариществах – просроченные займы отдельных фермеров могут обернуться банкротством и разорением всех остальных членов КТ, наша газета писала в том числе в ноябре минувшего года («Погасил свой кредит, плати за соседа»).

Недавно учредители КТ «Сырым» вновь обратились в редакцию. Поводом для обращения стали непогашенные займы хозяйств, которые ликвидированы или признаны банкротами.

Кредитное товарищество, организованное в 2003 году, в 2008-м вынуждено было закрыть кредитную линию, однако через шесть лет возобновило свою деятельность. Определились новые учредители, хозяйства вновь стали получать займы. Но вскоре «всплыли» большие долги трех прежних учредителей.

Так, КХ «Акжол» в 2007 году оформило заем под 11% годовых в размере 4,6 млн тенге для покупки поголовья крупного рогатого скота и сельхозтехники. Его руководителем был нынешний аким Сырымского района Тулеген Турегалиев, на тот момент занимавший должность замес­тителя районного акима по воп­росам строительства, сферы сельского хозяйства и развития предпринимательства.

Многомиллионный долг «висит» и на действующем ТОО «Джамбейта», которым руководит родной брат акима района Мутали Турегалиев.

В 2015 году КТ подало в суд на эти хозяйства. Однако выяснилось, что Тулеген Турегалиев снял с налогового учета принадлежавшее ему хозяйство. Нет ответчика, то есть КХ, и суда нет – благоразумно решил судья, закрыв тогда дело.

Не менее оригинальным было решение суда по иску кредитного товарищества в 2020 году и в отношении Т. С. Турегалиева уже как гражданского лица. В итоге суд… аннулировал долг «в связи со сроком давности».

Рассмотрение дел, ответчиками по которым являются высокопоставленные госслужащие, должны предаваться огласке, иметь максимальный общественный резонанс, считают сырымские фермеры, не согласные с решениями районного суда.

ТОО «Джамбейта» и сегодня является учредителем КТ «Сырым». Суд в отношении него закончился мировым соглашением, по которому руководитель обязался закрывать долг ежемесячными выплатами по… 60 тыс. тенге. Вот только даже это свое обязательство он не выполняет, говорят в КТ. Долг по хозяйству на сегодня превысил 7,767 млн тенге.

С учетом процентов и пени основной долг, доставшийся кредитному товариществу от КХ «Акжол», составляет 13,104 млн тенге. Еще одно хозяйство из числа должников товарищества – КХ «Улан» – официально признано банкротом в 2020 году.

Недавно учредители КТ «Сырым» обратились к акиму области, чтобы тот повлиял на Тулегена Турегалиева как на госслужащего. Но из акимата получена лишь отписка.

– Считаем, наше обращение даже не дошло до акима области, так как не видим в ответе понимания сложившейся ситуации и чем это грозит репутации района и области, – говорят учредители КТ. – Сейчас из-за иска Аграрной кредитной корпорации в отношении КТ «Сырым» над хозяйст­вами района нависла угроза продажи с молотка имущества фермеров и банкротства. Но судя по тому, что аким Сырымского района ни разу не поинтересовался состоянием дел у фермеров, его это мало волнует. Так как акиматом области не было принято никаких мер, учредители КТ «Сырым» намерены искать поддержки у Главы государства.

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