Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества
Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
О том, что из-за так называемой солидарной ответственности в КТ – кредитных товариществах – просроченные займы отдельных фермеров могут обернуться банкротством и разорением всех остальных членов КТ, наша газета писала в том числе в ноябре минувшего года («Погасил свой кредит, плати за соседа»).