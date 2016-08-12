​Крестьянское сердце наймана

Все, и самые крохотные тропинки, и торные, пропыленные тракты, и даже скоростные автобаны нашей состоявшейся жизни, свое начало берут из далекой поры детства. Именно там и тогда раскладывается пасьянс будущего, все то неизменное и неоспоримое, которое мы называем судьбой.

Подернутые голубой дымкой просторы левобережного Прииртышья. Покачиваются размытые миражом зеленые пятна перелесков, древние насыпные курганы, струйки дыма над одинокими чабанскими юртами. Бегут, торопятся, пытаясь догнать ускользающий горизонт, прожилки степных дорог. Одна из них приводит к горе, поросшей приземистыми сосенками. У ее подножья уютно раскинулся аул, носящий звучное имя Актюба (Белая гора), хотя его вполне можно было называть Нью (Жана) Вавилоном. Здесь в середине прошлого века проживали люди разных национальностей и вероисповеданий. Это и бежавшие от голодомора 30-х белорусы и украинцы, и ссыльные немцы, чеченцы, крымские татары…

Ну а основу этой разномастной коммуны составляли оседлые потомки Кабанбай-батыра. Вот в этом благословенном месте более полувека назад и родился он, наш герой.

У большой семьи (а всех Екимбаевых было около дюжины) каждый был при деле. Сам Калижар Сергазинович, главный кормилец семейства, после тяжелейшего ранения на Карельском фронте не мог быть полноценным работником. Поэтому почетная миссия и. о. главы семейства была возложена на неокрепшие плечи Тулюгена. Она-то и помогла юноше закалить характер и умение держать удар, выработать недюжинные лидерские качества. Определяющую же роль в обретении широких, истинно мировоззренческих взглядов сыграла интернациональная среда, в которой он рос.

Чтобы прокормиться, Екимбаевы держали довольно большое подворье всевозможной живности, начиная с птицы и кончая несколькими буренками и лошадью. Ну а рядом с домом был разбит огород. Сажали овощи и несколько соток картошки. Так что у юноши была богатая практика для своей будущей профессиональной деятельности.

Безоблачная пора отрочества, отгорев, сменилась на суровую прозу взрослой жизни. Окончив сельское профтехучилище стал трактористом-механиком. Затем служба в армии в советской Группе войск в Германии на воинской должности старшего прибориста-вычислителя.

Служба срочная, служба солдатская пролетела быстро. Вернувшись в совхоз, Тулюген поменял профиль своей довоенной профессии, возглавив крупную животноводческую бригаду. Чтобы быть на уровне, он поступил в Семипалатинский зооветеринарный институт. И сразу же началось его стремительное продвижение по службе и левобережным весям Прииртышья. В 25 лет он уже главный зоотехник Донского совхоза, в З5 – секретарь парткома Каменского совхоза, через год – заместитель директора по производству совхоза-техникума, еще через год – директор Ярославского совхоза.

Вот здесь, на пойменных землях прибрежных сел Меновное и Макеевка и степных просторах Уланского района, и раскрылся в полную силу организаторский талант Тулюгена Екимбаева. Взяв для себя самую высокую планку – создание современного высокопродуктивного комплекса по производству и переработке собственной, самой разнообразной сельскохозяйственной продукции, он одним из первых на востоке Казахстана открыл цех консервирования и организовал пушную звероферму, затем, закупив водяные агрегаты, перешел на поливное земледелие и, что особенно важно, стал единственным на весь регион руководителем, наладившим партнерские отношения с голландскими фермерами, чтобы использовать их многовековый опыт в своей агрономической практике.

Много еще чего новаторского, прогрессивного внедрил за годы директорства Т. Екимбаев. Не помешали даже те одиозные, экономически-организаторские метаморфозы и кульбиты перестроечной поры. Его хозяйство и в новых рыночных отношениях продолжало снабжать город первостатейной и сравнительно дешевой сельхозпродукцией. Причем самые болевые точки социальной сферы, такие как дома малютки и престарелых, интернаты, школьные столовые и т. д. и т. п. Все также помогал малообеспеченным и немощным, бесплатно раздавая за один сезон до ста тысяч (вдумайтесь в эту цифру) килограммов картофеля.

– Единственно, о чем я сожалею, что в качестве уже главы крестьянского хозяйства у меня не оказалось сил и возможностей завершить строительство новой улицы с добротными домами для своих рабочих, – говорит сегодня Тулюген Калижарович.

Нынешнее кризисное время по двигло Екимбаева на поиск новых рынков сбыта. Занялся он вплотную и селекционной работой. И, думается, близок час, когда новые сорта картофеля, моркови, других овощей будут внесены в ре естр самых перспективных по вкусовым качествам, адаптированных к суровому климату северо-востока Казахстана, и окажутся в меню стран Евразийского союза.

Таков он, замечательный наш современник, рядовой славной армии сельских тружеников, по генеалогии номад и потомок воинственного рода найманов, перековавший меч на орало, чтобы встать на благословенный путь созидания. Но почему рядовой!? Нет, он главный, самый главный и надежный крестьянин левобережной части старинного города на Иртыше Усть-Каменогорска. Сегодня, завтра и всегда.