Кричите громче, вас не слышно!

В рамках Astana Media Week ведущие блогеры Казахстана и не только были вовлечены в дискуссию об одном из ключевых вопросов современной жизни: какое будущее ждет блогосферу?

Astana Media Week – ежегодное явление в сфере медиа и журналистики. Шестой год встречаются главы ведомств и международные эксперты, инфлюенсеры и визионеры отрасли для обсуждения актуальных вопросов, налаживания связей, презентации идей предстоящего медиагода и навигации по трендам будущего.

Когда речь касается блогосферы, чаще принято говорить о микроинфлюенсерах и микроблогерах. И в этом почти нет ничего уничижительного. Это вовсе не потому, что медийная персона оказывает микровлияние на аудиторию. И даже не потому, что формат современных блогов все больше стремится к лаконичным формам. Настолько лаконичным, что текстовой информации порой просто не остается, как в TiK-Tok, например. Речь все чаще о том, что блогосфера начинает сужать поле своих интересов, и не пытается быть обо всем и сразу. Узкая специализация подчеркивает экспертность. Где есть авторитетный автор, всегда найдется своя аудитория. Пусть даже речь идет о совершенно локальных историях и темах.

Впрочем, помимо экспертности, есть еще один важный скил, который выгодно отличает блогосферу от традиционных медиа.

– Спрос на политическую повестку вырос, – считает политолог Сырым Иткулов. – Моя аудитория за последнее время увеличилась в пять раз. Новых медиа стало больше, и они на простом языке объясняют происходящее в стране.

Говоря о трендах, спикеры Astana Media Week затронули и положительные моменты эволюции блогосферы. Если раньше новые медиа противопоставляли себя классической журналистике, опираясь на авторов, не видящих себя в канве существующих СМИ, то сегодня активно происходит миграция топовых райтеров как в одну, так и в другую сторону. Блогеров можно увидеть в телевизоре, а журналисты не считают зазорным вести собственный телеграм-канал.

И суть здесь не в том, чье образование или опыт круче. Новые площадки позволяют по-новому работать с информацией. Не просто быть в тренде и в формате, но и эффективнее, и, главное, оперативнее взаимодействовать с аудиторией. После январских событий ценность новых медиа выросла еще сильнее. Если раньше уровень и качество журналистики в условном телеграм-канале вызывал скепсис, то сегодня это уже не столько инструмент вброса фейков, но и порой единственный оперативный источник информации.

Налицо и перемещение аудитории с одной платформы на другую. И здесь тоже заметна некая конфронтация между важным, нужным и обязательным.

– За границей социальные сети как были, так и остались площадкой для общения. У нас они стали СМИ, – говорит блогер-путешественник Яков Федоров.

Facebook был местом, где люди начали распространять свою точку зрения. Потом сюда пришла пропаганда. Тогда люди ушли в Instagram, который изначально был придуман для фотографов, обмена красивыми фото, но никак не политических дискуссий. Но вскоре и здесь стало слишком «жарко». И аудитория в поисках развлекательного контента ушла еще дальше, в TiK-Tok, где «танцы-пляски», и, казалось бы, вообще не подразумевается дискуссий. Но и здесь находится место и условия для жарких споров.

– Ведение TiK-Tok оказалось серьезной нагрузкой на репутацию, – поделилась Ниссо Расулова, медиаэксперт из Таджикистана.

Как и многие, Ниссо обратилась к социальным сетям в период пандемии от переизбытка свободного времени. Сначала это был развлекательный контент, потом пришло время борьбы со стереотипами о ее стране, затем – ролики образовательные, посвященные культуре, быту. Однако блогер столкнулась с репутационными рисками. Будучи серьезным экспертом в гендерных вопросах, сложно еще и быть блогером в TiK-Tok. По мнению общества, это несерьезно.

Впрочем, как отмечает Расулова, когда начался пограничный конфликт, и блогеры, и журналисты в одночасье забыли, чему их учили: об этике, мастерстве, беспристрастности, фактчекинге и других фундаментальных основах профессии. Поэтому и говорить о том, что серьезно, а что нет, не приходится.

В свете все чаще возникающих вопросов об институте общественной репутации качество блогов растет с каждым днем. Институт – явление виртуальное. Попытки регулировать блогеров альянсами, союзами и другими искусственными образованиями успехом не увенчались. А вот репутация в свете наличия цифрового следа – вещь весьма влиятельная. Условно говоря, раньше можно было сказать: «Я такого не говорил, это вырвано из контекста, журналисты все переврали». Сегодня же Интернет все помнит, а аудитория стала куда более злой и мстительной. Поэтому «переобуваться», менять мнение, за деньги топить сначала за одну точку зрения, а потом за другую – уже не получится.

На этом фоне возникает один из самых ключевых конфликтов современности между традиционными медиа и блогами. В силу разных обстоятельств – вирусного охвата, скорости распространения информации, комментариев – сегодня часто получается так, что проблемы быстрее решаются только у тех, кто громче кричит в социальных сетях. А кто планомерно и качественно работает над поставленными вопросами, зачастую так и остается неуслышанным.

Говоря о прогнозах, спикеры Astana Media Week пришли к выводу, что тенденции если изменятся, то не категорично. Если несколько лет назад журналистика и блогосфера были параллельными мирами, то в будущем слияние только усилится. Но профессионализм и репутация останутся на первом месте. А мода, тренды, форматы – все может измениться.