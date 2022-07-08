Криминальная артель

Полицейские задержали группу браконьеров, нанесших ущерб на более чем 11,5 млн тенге.

Проведение специальной операции понадобилось оперативникам криминальной полиции ДП Туркестанской области, чтобы изобличить и пресечь деятельность браконьеров. Они промышляли незаконной добычей рыбы на территории трех районов области. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий управлением криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с подразделением СОБР задержана группа браконьеров, состоящая из семи человек, – проинформировал Курманбек Сахов. – Все они жители Туркес­танской области, один из которых ранее судимый. В их распоряжении было все необходимое для ловли рыбы, в том числе лодки, специальные костюмы и электроудочки.

Браконьеры превратили добычу природных ресурсов в источник дохода. Свой незаконный промысел они вели в ночное время, выезжая на Шардаринское и Коксарайское водохранилища. Пользуясь отсутствием инспекторов природоохраны, ловили рыбу с промышленным размахом.

Улов подозреваемые вывозили на двух автомашинах и сбывали свою добычу для реализации на рынках Шымкента. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой.

Сейчас уже доказана причастность мужчин к трем фактам незаконной добычи рыбы, в результате которой причинен ущерб на общую сумму свыше 11,5 млн тенге. При обыске по месту жительства у подозревае­мых изъяты две автомашины, три лодки, четыре лодочных двигателя, шесть рыболовных костюмов, две радиостанции и другие принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы.

Трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствием проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений. Выясняются все обстоятельства произошедшего.