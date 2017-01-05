​Криминальная драма

Экс-директор Нурлан Ерекешев, а также сот­рудники театра – главный бухгалтер Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Менслу Культаева обвинялись в присвоении, хищении денежных средств ГККП в группе лиц по предварительному сговору, совершенном в особо крупном размере.

С января 2011 года по март 2016-го Ерекешев по сговору с главным бухгалтером Бектурсыновой и бухгалтером-кассиром Культаевой с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств в особо крупном размере и тем самым – тяжкое коррупционное преступление против собственности. А она – весома: в соответствии с ежегодными планами финансирования на 2011–2015 годы из бюджета на счет ГККП, поступали крупные денежные средства, выделенные на поддержку театрального и музыкального искусства, на осуществление предприятием деятельности по популяризации сценических представлений произведений литературы и искусства.

Надо заметить, что накануне театр, «квартировавший» в приспособленном для него помещении в одном из дворцов культуры Костаная, получил собственное специально спроек­тированное и построенное здание в центре города. И вообще стал «баловнем» местных влас­тей. Престижный объект активно использовался не только по прямому назначению, но и для проведения различных общественно-политических мероприятий с соответствующим финансированием.

Установлено, что в начале 2011 года Ерекешев, достоверно зная о суммах выделенных бюджетных денежных средств, а также об имеющейся экономии, умышленно, из корыстных побуж­дений, задался целью их хищения. При этом для совершения задуманного привлек главного бухгалтера и бухгалтера-кассира. Культаевой необходимо было получать по расходно-кассовым ордерам денежные средства с расчетного счета в банке. Часть полученных таким образом денег они договорились делить между собой. В свою очередь Бектурсынова должна была похищенные суммы фиктивно списывать по бухгалтерским до­кументам.

Хищение осужденные совершили в несколько эпизодов. С января 2011 года по март 2016-го Ерекешев, Бектурсынова и Культаева своими действиями причинили бюджету ущерб на общую сумму 163 млн тенге. Суд признал бывших сотрудников драмтеатра виновными в содеянном. Приговором Ерекешеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бектурсыновой и Культаевой суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Всем троим наказание назначено с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также судом удовлетворен гражданский иск. С осужденных лиц солидарно в пользу ГУ «Управление культуры акимата Костанайской области» взыскана сумма ущерба в размере 163 млн тенге.