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Криминальная парочка
Флора Левина

В Семее задержаны воры-гастролеры, обворовавшие не один ювелирный магазин в разных регионах страны.

В пресс-службе ДП сообщили, что полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Мужчина и женщина совершили серию краж в ювелирных магазинах страны. В релизах департамента полиции их окрестили Бони и Клайдом. Но ничего общего с гангстерской парочкой и задержанными, как оказалось, нет. Разве что пылкая любовь.

А дело было так: на оперативный канал «102» управления полиции Семея обратилась директор одного из ювелирных магазинов города и сообщила, что неизвестная женщина с прилавка похитила золотую цепь стоимостью 147 000 тенге. Незамедлительно выехавшая на место следственно-оперативная группа провела оперативно-розыскные мероприятия, опросив продавцов магазинов, изъяв видео с камер наб­людения.

В итоге был вычислен автомобиль марки ВАЗ, на котором передвигались злоумышленники. По плану «Перехват» перекрыли оба моста и в результате произвели задержание. Подозревае­мые являются 34-летними жителями Атырау, по наработанной схеме они «колесили» по крупным городам страны.

– В преступной группе у каждого была определена роль. Женщина заходила в ювелирные магазины, где рассказывала, что якобы ищет подарок своей маме. В момент, когда продавец отвлекался, она незаметно убирала «наживку» в сумку и моментально скрывалась за дверью, где ее ожидал подельник. Выяс­нилось, что на территории области подозреваемые совершили семь краж, две из которых – в Аягозском районе. Общая сумма ущерба составила свыше четырех миллио­нов тенге. Установлено, что часть краденого золота они успели сдать в ломбард. На данный момент проверяется их причастность к другим аналогичным преступле­ниям, – рассказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

Начато досудебное расследование, Уголовный кодекс может разлучить влюбленных на семь лет.

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