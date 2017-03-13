​Криминальные старатели

При этом за «добычей» на территорию Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних областей. Сотрудниками дорожно-патрульной службы для досмотра автомашин на предмет перевозки незаконно добытой золотосодержащей руды проверено уже свыше 100 единиц транспорта. На территории Степногорского региона обнаружено два мини-цеха и свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Также обнаружены 5 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахт, расположенных в поселках Бестобе и Аксу.

Работа по противодействию незаконной добыче золота находится на особом контроле руководства ДВД области. Полицейские проводят постоянные рейдовые и профилактические мероприя­тия, направленные на выявление фактов этого незаконного бизнеса. Возбуждено 12 уголовных дел, в том числе 8 по статье 334 УК РК (самовольное пользование недрами).

Вместе с тем, как отмечают стражи порядка, цель рейдов состоит еще и в том, чтобы предупредить несчастные случаи. Незаконные старатели спускаются в шахты, не имея специального оборудования и форменного обмундирования, не соблюдают меры безопасности, что может закончиться плачевно.