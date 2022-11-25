Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)

Подразделения по борьбе с организованной преступностью в городе Астане задержали активного участника преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где 2 человека получили огнестрельные дробовые ранения.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела задержаны лидер преступной группы и криминальный «авторитет», которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты обещали покровительство и решить имущественный спор среди бизнесменов Акмолинской области, убедив оформить на своих родственников в качестве оплаты 2 дома и 2 коттеджа в регионе более чем на 150 млн тенге.

По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.