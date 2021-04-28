Криминальный букет

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Любовь Доброта

Степь пестрит тюльпанами, привлекая внимание любителей природы и не только. Кто-то приезжает, чтобы просто полюбоваться красотой и сделать фотографию на память, а кто-то предпочитает увезти с собой степной букет.

Вот и житель Шымкента, проезжая по одной из трасс Туркестанской области и увидев пестрый ковер тюльпанов, не удержался и решил нарвать букет, чтобы порадовать домочадцев. За этим занятием и застали его сотрудник природоохранной полиции и участковые инспекторы на пастбище возле аула Акбастау Байдибекского района.

Мужчина к тому моменту успел выбрать и сорвать 6 самых красивых степных цветков. Любителя цветов доставили в районный отдел полиции, а букет тюльпанов отправили на экспертизу.

Специалисты государственного природного парка «Сайрам-Угам» сделали заключение, что сорванные цветы – тюльпаны сорта «Грейг» и занесены в Крас­ную книгу РК как исчезающий вид. Они охраняются законом, и за их срыв предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Санкция статьи УК РК преду­сматривает наказание выплатой штрафа в размере до 3 000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов.

Возможно и ограничение свободы на срок до 3 лет, а также лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея­тельностью на срок до 5 лет. Меру наказания для любителя дарить красно­книжные букеты определит суд, куда направлены собранные материалы.

Учитывая, что желающие соб­рать в степи букет цветов не переводятся, подобные профилактические мероприятия в Байдибекском и других районах области, где сейчас цветут дикие тюльпаны, проводятся на постоянной основе.

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