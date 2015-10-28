Криминальный интеллект

Как ни парадоксально, но свой криминальный бизнес они построили именно на знании законов. ОПГ оказывала услуги по успешному прохождению тестирования, необходимого при поступлении на государственную службу. Как рассказали в пресс-службе агентства, мошенники были задержаны в Талдыкоргане и Алматы при попытке сдать тесты вместо реальных кандидатов на госслужбу. У них изъяты поддельные удостоверения личности и другие документы.
Установлено, что указанная группа, состоящая из 14 человек, незаконно проходила тестирование в различных городах Казахстана и за свои услуги получала денежное вознаграждение от 4 до 5 тыс. долларов. В общей сложности члены ОПГ в период с августа 2014 года по сентябрь 2015-го прошли тестирование на знание законодательства и получили сертификаты за 120 лиц, среди которых и действующие государственные служащие, и кандидаты на госслужбу. О моральном облике чиновников, которые пытались получить или сохранить таким образом вожделенное кресло, думается, говорить излишне.
В настоящее время установлены лидеры и все участники ОПГ. Ведется досудебное расследование.