Криминальный интеллект Свежий выпуск 504 Ольга СЕМЕНОВА

Как ни парадоксально, но свой криминальный бизнес они построили именно на знании законов. ОПГ оказывала услуги по успешному прохождению тестирования, необходимого при поступлении на государственную службу. Как рассказали в пресс-службе агентства, мошенники были задержаны в Талдыкоргане и Алматы при попытке сдать тесты вместо реальных кандидатов на госслужбу. У них изъяты поддельные удостоверения личности и другие документы.

Установлено, что указанная группа, состоящая из 14 человек, незаконно проходила тестирование в различных городах Казахстана и за свои услуги получала денежное вознаграждение от 4 до 5 тыс. долларов. В общей сложности члены ОПГ в период с августа 2014 года по сентябрь 2015-го прошли тестирование на знание законодательства и получили сертификаты за 120 лиц, среди которых и действующие государственные служащие, и кандидаты на госслужбу. О моральном облике чиновников, которые пытались получить или сохранить таким образом вожделенное кресло, думается, говорить излишне.

В настоящее время установлены лидеры и все участники ОПГ. Ведется досудебное расследование.



