​Криминальный контролер

В частности, в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. По словам заявительницы, мошенник, представившийся сотрудником «Энергоцентра», убедил ее в том, что она задолжала за электричество 80 тыс. тенге. При этом заявил: если сумма не будет погашена, то он отключит свет. У пожилой женщины оказалось только 55 тыс. тенге, которые она и передала подозреваемому. Взяв эту сумму, он скрылся. После ухода мнимого проверяющего потерпевшая засомневалась в его полномочиях и позвонила в полицию.

Выяснилось, что днем ранее таким же мошенническим путем «ревизор», но уже представившись сотрудником «Горводоканала», завладел деньгами другой жительницы Павлодара, которая отдала ему 10 тыс. тенге.

В настоящее время уголовное дело в отношении «контролера» окончено производством и направлено в суд. А владельцам квартир стражи порядка дают совет: всегда требовать у различных проверяющих служебные удос­товерения.