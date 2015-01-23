Криминогенная ситуация улучшилась в Казахстане

За прошедший год в Казахстане улучшилась криминогенная ситуация, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
"За 2014 год в стране наметилось улучшение криминогенной ситуации – преступность снизилась на 5,2% – с 359 тыс. до 341 тыс. преступлений. На 18,2 % снизилось количество особо тяжких преступлений, тяжких – на 17,4 %. В том числе существенно сократилось число убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, вымогательств, хулиганств. Меньше зарегистрировано случаев уличной преступности, сократилось количество правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", – указывается в распространенном сообщении.
В социально-экономической сфере прокурорами выявлены и приняты меры к устранению 395 тыс. нарушений законности. Отменено порядка 16 тыс. незаконных правовых актов. Восстановлены и защищены права свыше 746 тыс. граждан, в том числе 239 тыс. несовершеннолетних. К различным видам ответственности привлечены более 55 тыс. лиц. Возбуждено 500 уголовных дел.
По словам Генерального прокурора Асхата Даулбаева, с начала 2015 года правоохранительные органы работают в рамках новой модели уголовного судопроизводства. Усилия прокуроров будут сосредоточены на проблемах обеспечения законности и правопорядка в стране, защиты прав и свобод граждан, предпринимателей и государства, интересов юридических лиц, пополнения государственного бюджета, противодействия коррупционным и экстремистским проявлениям.