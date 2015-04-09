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«КРИС-П» выходит на дорогу
Марина МИХАЙЛОВА
«В Алматы расширяется система видеотехнического контроля за дорожным движением, – сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев. – Действующие посты автоматизированной интеллектуальной системы «Безопасность дорожного движения» уже принесли положительные результаты. В зоне их дислокации заметно снизилось число нарушений ПДД».
По данным ДВД, пока в городе функционируют 10 таких комплексов. Места их дислокации будут зависеть от изменения дорожной ситуации в городе.

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