Свежий выпуск «КРИС-П» выходит на дорогу Марина МИХАЙЛОВА

«В Алматы расширяется система видеотехнического контроля за дорожным движением, – сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев. – Действующие посты автоматизированной интеллектуальной системы «Безопасность дорожного движения» уже принесли положительные результаты. В зоне их дислокации заметно снизилось число нарушений ПДД».

По данным ДВД, пока в городе функционируют 10 таких комплексов. Места их дислокации будут зависеть от изменения дорожной ситуации в городе.