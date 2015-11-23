Криштиану не станет игроком ПСЖ – агент Роналду

Агент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш отрицает возможный переход своего подопечного во французский ПСЖ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
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"Криштиану не перейдет в ПСЖ. Это невозможно", – сказал Мендеш в интервью L’Equipe в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, после разгромного поражения от "Барселоны" сообщалось, что Криштиану Роналду поставил ультиматум
руководству королевского клуба.
Футбольный клуб из столицы Франции "Пари Сен-Жермен" – один из самых молодых грандов последних нескольких лет в мировом футболе. ПСЖ был создан в 1970 году, а к сегодняшнему дню уже является одним из самых титулованных клубов своей страны.