Криштиану не станет игроком ПСЖ – агент Роналду

Спорт
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Фото: rus-img2.com
Агент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш отрицает возможный переход своего подопечного во французский ПСЖ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

"Криштиану не перейдет в ПСЖ. Это невозможно", – сказал Мендеш в интервью L’Equipe в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, после разгромного поражения от "Барселоны" сообщалось, что Криштиану Роналду поставил ультиматум руководству королевского клуба.

Футбольный клуб из столицы Франции "Пари Сен-Жермен" – один из самых молодых грандов последних нескольких лет в мировом футболе. ПСЖ был создан в 1970 году, а к сегодняшнему дню уже является одним из самых титулованных клубов своей страны.

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